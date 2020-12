Video: Pedófilo atacó a una niña tras un descuido de su madre

El video que muestra a un pedófilo que abusó de niña causó indignación en redes. Los hechos ocurrieron en Colombia.

De acuerdo con medios locales, la menor de 6 años salió a la tienda. El depredador infantil la siguió en la calle hasta la puerta de su casa, ubicada en Marinilla, Antioquia, para agredirla.

El hecho ocurrió el 25 de diciembre y quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa de la víctima.

La madre declaró que su pequeña le pidió permiso para ir a la tienda por un jugo. Ella le dio autorización y la pequeña salió con una carreola de juguete.

La mujer dijo que vigiló a la menor desde su balcón. Sin embargo, un momento de distracción bastó para que pedófilo que abusó de niña cometiera el atroz acto:

“Hubo un momento en que mi otra niña que estaba en el baño me llama, entonces entro y en un momentito, porque la niña estaba ya en la puerta, estaba llorando. Me decía que le habían tocado sus partes íntimas. Yo bajé y no había nadie”.

No obstante, la agresión fue captada por las cámaras de seguridad del hogar de la víctima. En el video se aprecia al pedófilo que abusó de niña, mientras ella intenta protegerse con su carreola de juguete.Pese a los esfuerzos de la pequeña, el depredador infantil realizó tocamientos en sus partes íntimas.

La madre interpuso una denuncia contra el pedófilo que abusó de niña y presentó la grabación como evidencia. Las imágenes fueron difundidas en redes, donde han causado indignación por el suceso. /La Neta Noticias