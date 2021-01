Por su amor a Salta, Isa buscará ser concejal: "Quiero hacer lo que me faltó"

Tras un 2020 donde todo ha girado en torno a la pandemia, este 2021 se adiciona como condimento el calendario electoral, con los comicios legislativos que se realizarán tanto en Salta como a nivel país. En ese contexto, hay algunos políticos que no dudan en anotarse en la carrera.

En este caso se trata de Miguel Isa, ex vicegobernador y ex intendente de la ciudad de Salta, quien tras haber pasado por el Ejecutivo Provincial está pensando en volver a servir a los vecinos de la Capital, desde una banca en el Concejo Deliberante.

Así lo confirmó durante su paso por CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó que esta decisión fue parte de la reflexión que hizo durante el confinamiento. “Todo el encierro me sirvió para reflexionar y decidir darle mi vida a lo que quiero, que es Salta, voy a trabajar incansablemente aportando mi experiencia para la ciudad y para la provincia”, indicó.

Del mismo modo reafirmó sus energías para la contienda: “Soy una persona optimista, con mucha fuerza interior, trabajo todo el día, lo difícil de esta situación me hizo reflexionar mucho, hasta tuve Covid”, comentó.

“Yo aspiro a ser concejal y aportar mi experiencia municipal, habiendo sido reelecto 3 veces, también para hacer lo que me faltó”

En cuanto a las críticas que le realizan, sobre todo desde las redes sociales, Isa dijo que no lo atacan sino que le ayudan a mejorar. “Veo que se enojan o me critican, no hay ninguna tarea donde no lo hagan, yo que he caminado bastante no me importa, no soy de criticar sino de construir”, se escudó.

Finalmente y de cara a lo que venga con el año electoral, Isa puntualizó: “Voy con mucha audacia, le voy a dejar mi corazón a Salta porque la amo, lo quiero al salteño, aún al que me crítica porque yo no tengo rencores ni odios”, concluyó.