Tras las crecidas, mejora de a poco la situación de los ríos del Norte

Desde hace varios días, con las constantes precipitaciones que se estuvieron registrando en muchos puntos de la provincia, muchas de forma intensa, llegaban las noticias del norte respecto a las crecidas de los ríos de la zona, preocupando el caudal que transportaban los cauces y los normales temores de la gente por los desbordes.

Al respecto de esta situación y para actualizar los datos, InformateSalta dialogó con Mauricio Leal, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, quien en primer lugar recordó que “como suele suceder para esta época, ya hay precipitaciones y crecidas que son producto de las lluvias en la cuenca alta de Bolivia, que repercuten con los efectivos según las intensidades, en la parte baja” que ya corresponde a nuestra provincia.

A esto contó que “hoy la situación es oscilante, en el río Pilcomayo hubo una bajante, ayer había incrementado y hoy está en bajada”. También sumó que “en el Bermejo pasa lo mismo” pero siempre bajo el trabajo articulado para saber cómo van los cauces y emitiendo las alertas según las revisiones que hacen, contactándose con Defensa Civil a la par.

Sobre los trabajos hechos para evitar problemas, Leal contó a InformateSalta que desde junio “estuvimos trabajando en más de 15 km de construcción y refuerzos en algunos anillos ya existentes, en la zona ribereña, de Santa Victoria, en el Pilcomayo y otras áreas”.

No obstante comentó como dato a resaltar que “algunos desbordes son necesarios, siempre evitando que queden incomunicadas las comunidades o parajes, porque si no hay desbordes no se llenan los madrejones y después pasamos a tener problemas de sequía”, siendo el norte muy afectado por la falta de agua.