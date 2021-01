Lluvias: Defensa Civil monitorea la situación del norte, atento a emergencias

Las constantes lluvias que se han precipitado durante los últimos días en Salta han traído alivio pero también distintos tipos de complicaciones en variados niveles, ya sean leves para transitar en las rutas, como la crecida de ríos o cauces, pero también anegamientos en el norte, por ejemplo.

Al respecto de dichas complicaciones y actualizando el panorama actual, el titular de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce, se refirió al trabajo que están realizando como también contando de las actuaciones articuladas para prevenir inconvenientes.

“Desde Defensa participamos del Comité Permanente de Emergencias, que trabaja todo el año, desde octubre venimos haciendo reuniones ante posibles emergencias climáticas, en esta temporada de lluvias”, precisó Arce quien agregó que “desde junio se comenzó a trabajar en la zona norte con el reforzamiento de los anillos” de contención de los ríos.

A esto sumó que el trabajo de reforzamiento, por ejemplo, se realizó “en la zona de Pilcomayo, también en el relevamiento del río Bermejo que tiene posibilidades de algún tipo de inundación en la zona”.

Del mismo modo Arce puntualizó que desde Defensa Civil “hacemos un relevamiento constante hora a hora de las condiciones meteorológicas en la zona – de toda la provincia en realidad – haciendo las alertas tempranas a los municipios, en caso de algún alerta de tormenta o de desborde de algún río”.

Sobre la situación actual de los cauces en el norte salteño, informó que “en la parte de Santa Victoria Este y el río Bermejo ya hemos trabajado en la articulación de los protocolos, ya tenemos gente en la zona para la emergencia, en caso que sea necesario”.

No obstante dio recomendaciones a los salteños sobre cómo actuar, ante la continuidad del tiempo inestable. “Recomendamos seguir los alertas atentos a las indicaciones, sobre las rutas pedimos que traten de no cruzar arroyos cuando hay crecidas, no conducir de noche”, enumeró.