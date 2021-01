El jugador Macoritto negó haber abusado sexualmente de la menor de 16 años

Siguiendo de cerca lo sucedido tras la denuncia y detención del jugador de primera división de Gimnasia y Tiro, Matias Macoritto de 25 años por supuesto abuso sexual sobre una menor de 16 años, InformateSalta buscó la palabra de su abogado defensor, Luciano Romano.

El letrado anticipó que un informe preliminar, emitido por un médico del CIF, establece que la menor no habría sido abusada. La documentación ya forma parte del expediente,

"El informe ginecológico realizado por personal del CIF, determinó que la menor tenía dilatación de larga data, eso quiere decir que la menor había tenido relación sexual hace más de 7 días, no era reciente. Esto desmiente totalmente la acusación que recae sobre mi cliente. El mismo informe establece que no había lesiones genitales ni para genitales ni lesiones superficiales" indicó a InformateSalta, Luciano Romano.



Igualmente, Romano igualmente aclaró que aunque este informe preliminar desmiente totalmente lo denunciado por la menor, su defendido continuará detenido hasta tanto se lleve adelante la Cámara Gesell.

"Va quedar privado de la libertad hasta que tengamos la declaración de ella. Hoy estamos presentando como prueba el celular de mi cliente. Todos los mensajes y la relación que existía. Están los mensajes previo a juntarse esa noche y posterior" explicó.

La versión de Macorito

Luciano Romano relató a InformateSalta la versión de su defendido, Matías Macoritto, sobre lo sucedido la noche en que se denuncia el abuso.

"A las 12:30, 12:40 recibe un mensaje de la hermana más grande que dice ´ya te vamos a buscar´, y a él lo pasan a buscar entre las 1, 12:55 de la madrugada. Salen a dar una vuelta, se dirigen a la Balcarce a ver si podían comer algo, salen de ahí se dirigen a Mac Lukas. Estaba cerrando eran las 2 de la mañana. Toman una gaseosa ahí, no encuentran nada. Tipo 3 de la mañana, 2:40 se dirigen a Cerrillos a dejarlo a él, en el transcurso la más grande recibió un mensaje de su pareja diciendo que vaya a su casa, deciden regresar, ella se queda en la casa de su pareja.

El señor Macoritto se queda manejando el auto junto a la menor, empiezan a dar vueltas, pasan por frente de un hotel alojamiento, la menor le dice no conozco, me gustaría conocer, él es convencido, deciden ingresar, les informan que había una demora de 20-25 minutos. Deciden esperar. Un personal les informa que ya hay una habitación, ingresan a la habitación donde permanecen 20 a 25 minutos, donde la menor ingiere una o dos medidas de wishky, charlan y ahí llega un mensaje de la hermana más grande que les dice que hacen. Él le contesta estamos embolados. Ella le contesta no todavía no, veníme a buscar a las 5 de la mañana. Él le contesta: ´no, te vamos a buscar ya porque yo mañana tengo que entrenar´. La van a buscar a la hermana, baja junto a su pareja suben los dos al vehículo"

Posterior a esto, según el abogado defensor, los 4 ocupantes tienen un breve momento de convivencia y diálogo en el vehículo. "Macoritto es dejado en su vivienda y luego dejan a la menor en la casa de la madre, ya que por el horario la hermana habría decidido que era tarde para ir a su casa en Cerrillos" agregó el letrado.

Para Romano, esta denuncia apunta a un fin económico, extraoficialmente la idea de la madre de la menor sería denunciar a Macoritto y al Club Gimnasia y Tiro, ya que, no tiene vínculo alguno con la madre que denunció el hecho. "Nunca se vieron no se conocen personalmente, la amistad viene por parte del padre. A la madre la conoce a través de una foto. Ambas menores no viven con la madre viven con el padre". Anticipó que una vez obtenida la libertad de su cliente actuarán en contra de la mujer.



Finalmente, el abogado del jugador de Gimnasia y Tiro, anticipó que ya están solicitadas las cámaras de seguridad del lugar. "Son las del ingreso, egreso. Tenemos duda si hay alguna en la parte de estacionamiento. La Fiscalía ya mandó y estamos tratando de agilizar lo máximo que se pueda esto para esclarecer el hecho, estamos privando de la libertad a una persona inocente".

El Ministerio Público Fiscal confirmó que Macoritto fue imputado por "abuso sexual con acceso carnal" y negó la acusación en su contra. Además informaron que en los próximos días se entrevistará a la menor.