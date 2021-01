Habló la madre de la menor que habría sido abusada por el jugador Macoritto

Desde el domingo, un escándalo envuelve a un joven jugador de la primera división de Gimnasia y Tiro. Se trata de Matías Macoritto de 25 años, quien fue detenido tras la denuncia por abuso sexual por parte de una menor de 16 años.

InformateSalta en diálogo con el abogado defensor de la menor, Santiago Pedroza y logró acceder a la denuncia policial y conocer algunos detalles sobre el caso.



En este marco, la madre de la menor en las últimas horas habló a través de Somos Salta, donde contó cómo vivió la madrugada que su hija llegó a casa y le relató del supuesto abuso sexual perpetrado Macoritto, quien es amigo de la familia.

"Llegó así mojadita y con olor a alcohol, yo le pregunte si le pasaba algo, me dijo ´Nada´. Estaba como llorando, pensé que se peleo con la hermana" indicó la mujer.

La mujer recuerda que pasaron 5 minutos y su hija mayor apareció en el dormitorio diciéndole: “Mamá tenemos que hablar levántate”.

"Me levanté y yo ya me imaginaba que algo había pasado, porque yo la vi llorar a mi hija, me senté en el comedor con ellas y me contaron" agregó.

A todo esto cuenta que su hija lloraba. "Era un mar de nervios, no tenía contención. No sabía que hacer, no sabía si ir buscarlo".

La señora insistió en que ambas hijas no se veían venir el supuesto ataque de Macoritto, ya que, para ellas era como un hermano con el que compartían muchos momentos. "Lo llamaban mi hermano, su hija mayor le dijo que nunca se le cruzó en la cabeza. Que le confió a su hermana y y le dejó las llaves del auto para que la lleve a dar vueltas"

Por último la joven que habría sido abusada le manifestó: “Mamá nunca se me cruzó por la cabeza. En la casa estamos juntos en el sillón viendo la tele, era mi amigo, mamá” contó.