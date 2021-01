Embarcación: Investigan la muerte de perros y sospechan de venenos para siembras

Hay conmoción en la localidad de Embarcación, luego que se reportaran 10 perros que han muerto en menos de 30 minutos en el B° Hipólito Yrigoyen de esa localidad, junto a una proteccionista que ingresó al hospital con signos de envenenamiento, vómitos, dolor de estómago y adormecimiento de la lengua y el rostro, tras intentar asistir a los animales.

Al respecto de esta situación InformateSalta dialogó con la doctora Carmen Céspedes, miembro del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta, quien señaló que sospechan la muerte de los canes producto de los químicos que se usan para las plantaciones.

En primer lugar contó que se comunicó con la rescatista quien “también fue afectada haciendo RCP y reanimación a cuando asistía a estos animales, me dijo que había hecho una denuncia porque se intoxicó con un veneno de efecto fuerte”.

Sobre este elemento, indicó que “estamos sospechando que puede ser el típico veneno que tiran en las fincas para las plantaciones, por el grado de potencia que tiene”. Lo que refuerza esta sospecha es que, hasta la mañana, ya habían muerto 12 canes pero “me mandan mensajes diciéndome que siguen cayendo” los animales, según agregó la abogada.

“Aquí tenemos un delito por maltrato animal y en contra de la salud pública, en Salta ya hay condenados por este tipo de hechos”

En cuanto al proceso judicial, recalcó que “las actuaciones ya se están realizando, se hizo levantamiento de rastros, me comuniqué con la auxiliar de la Fiscalía y el CIF ya está investigando, la Policía de la Brigada también ya trabaja para saber quiénes pueden ser los responsables (…), me comuniqué con el intendente y me dijo que estaba preocupado, que iba a tomar todas las medidas”.

Por último, la doctora recomendó estar atentos de los animales y evitar que los mismos vayan a la zona donde estos canes han muerto. Además “si tienen datos, si saben quién pudo haber cometido esto, que lo identifiquen así la policía puede investigar y hacer la reserva del lugar”, concluyó.