Castillo criticó a los diputados nacionales: "No tienen una agenda a favor de los salteños"

El calendario electoral ya comienza a marcar agenda en la provincia de Salta, de cara a los comicios legislativos de este 2021 que acaparará gran parte de la atención de los próximos meses, y que ya es tema de debate en los partidos salteños.

En ese sentido el integrante del PRO, Alberto Castillo, en su visita a CNN Salta -94.7 MHZ- no descartó que pueda sumarse en lo posible en la contienda electoral, pero sin dejar de hacer una crítica a los legisladores nacionales, de quienes consideró que no trabajan para las necesidades de la gente.

Consultado en primer lugar si buscará una banca en la provincia, dijo que “en la Legislatura, no, estoy comprometido con REMSA a nivel provincial, pero no creo que juegue a nivel provincial”, dejando entrever que pueda aspirar a una banca en el Congreso de la Nación. No obstante anticipó que cualquier participación “deberá ser algo consensuado con los partidos que están conformando este nuevo frente, en vías de construcción, pero falta mucho”, se mostró tranquilo.

Sin embargo apuntó contra la labor de los actuales diputados nacionales por Salta. “Esto es una crítica directa, no tienen una agenda a favor de los salteños, no veo que estén promoviendo gestiones, porque no solo tienen que sacar leyes, deben generar condiciones de desarrollo y condiciones productivas en la provincia, pero no lo veo”, espetó.

A esto agregó que “veo los temas que tratan los diputados nacionales y realmente pasan por otros lados, no le solucionan los problemas a la gente, esto es de hace tiempo”. Del mismo modo recalcó que los legisladores en el Congreso “tienen que sentarse con los secretario de la Nación, de minería, de obras públicas, anunciando obras, carecen estos representantes de una agenda comprometida con la provincia”.

“Debemos pelear por nuestros intereses, eso no lo ve, no nos representan y creo que ese sentimiento lo tienen muchos vecinos de la provincia”