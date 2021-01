Marchan en Tartagal pidiendo mejoras en la atención oncológica

Hoy realizarán una marcha a las 19.30 horas desde el Hospital Juan Domingo Perón hasta la plaza San Martín. El reclamo tiene que ver con la falta de atención a pacientes con cáncer, en el marco de un conflicto con médicos especialistas.

Los dos profesionales médicos de esa especialidad que viajaban desde Salta al hospital Juan Domingo Perón no habrían percibido sus honorarios hace meses, por lo que no continuaron asistiendo a los pacientes enfermos de cáncer, que no solo residen en la ciudad cabecera del departamento San Martín sino en otras localidades como Salvador Mazza, Aguaray, General Mosconi y Santa Victoria Este, en el Chaco salteño.

“Los pacientes oncológicos del Norte necesitamos una salud pública y digna. Por vos, por mí, por los que ya no están, por todos. Los pacientes oncológicos merecen una mejor calidad de vida y andar mendigando la medicación, no es sano, ni física ni mentalmente. El cáncer no espera”, expresan los flyers de la convocatoria a la marcha.

El médico anestesiólogo y gerente general del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Juan Ramón López, dijo a Diario El Tribuno que los médicos dejaron de asistir “porque no se les paga. Nosotros sacamos recursos del propio hospital para abonarles el primer mes, pero actualmente se les adeudan 4 meses de honorarios”.

“Estamos sin médicos y sin medicación. Si queremos seguir con nuestros tratamientos tenemos que viajar a Salta. Hasta la sala de oncología la cerraron. El tiempo pasa y nosotros estamos muriendo y no estamos siendo atendidos” lamentó Mirta Aparicio, una de las representantes de los pacientes oncológicos autoconvocados. En sintonía, agregó que al menos 10 personas perdieron la vida por no poder viajar a la capital a cumplir con las quimioterapias. “Luchamos por vivir”, aseguró.

López aseguró que los médicos “quieren venir, con la mínima muestra de solucionarles, aunque sea en parte, van a seguir viniendo y nuestros pacientes van a volver a ser atendidos como se merece cualquier ciudadano, tenga prepaga, obra social o solo tenga como opción recurrir al hospital público”.