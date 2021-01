Ventura filtró un fuerte WhatsApp de Claudia Villafañe a Diego

A un día de que Claudia Villafañe se consagrase campeona de MasterChef Celebrity, Luis Ventura mostró un fuerte mensaje de WhatsApp que la empresaria le envió a Diego Maradona en abril del 2020. En el texto, la mamá de Dalma y Gianinna le echa en cara a su ex la forma en la que maltrata a la mayor de las hijas al no saludarla por su cumpleaños y le reprocha que priorizaba a Jana en sus redes sociales.

“Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!”, leyó al aire Karina Mazzocco, que conduce por estos días Fantino a la tarde. “Si yo no le escribo a (Matías) Morla en tu Facebook no saludas a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza! Voy a hacer que tu abogado (Martín) Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez”, agregó.

A la hora de explicar las causas que llevaron a Claudia a escribir este mensaje, Luis Ventura aseguró que “el mundo Maradona explota por todos lados”. “Hay hijos que aparecen por todos lados, hay enojos, repartos, abogados, médicos, hay de todo. En las últimas horas me enviaron un material que habla de la voluntad y la mirada de Maradona en determinado momento sobre su relación con algunos integrantes de su familia. El diálogo es contundente. No deja lugar a dudas”, completó.

Ventura explicó también de qué verdad sobre Jana habla Claudia en el texto. “Habla de todas las diferencias internas que había en la familia. Cuando yo hablo de separación de hijos, están los hijos ricos y los hijos pobres… Están los hijos considerados y los que no son considerados. Están los que les costó llegar al apellido y los que recibieron el apellido. Esas diferencias, a la hora de los repartos patrimoniales… Queda evidenciado por qué a algunos tanto y a otros tan poco”, cerró el periodista. /Ciudad



Mirá el video: