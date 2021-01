Claudia Villafañe contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Cuando Claudia Villafañe aceptó participar en MasterChef Celebrity seguramente no imaginó que se trataría de un ciclo que la marcaría a fuego: la mamá de Dalma y Gianinna se consagró campeona del reality pero a mediados de la competencia sufrió la muerte de su exesposo, Diego Armando Maradona.

Desde ese 25 de noviembre en el que el mundo entró en shock por la partida del Diez, Claudia eligió llamarse a silencio y solo se refirió al tema en MasterChef.

Pero en una nota con Telefe Noticias, Villafañe contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su exmarido: “Estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Y después, pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Giani”, reveló sobre esas horas dramáticas.

Entonces, la periodista Érica Fontana le dijo: “Me imagino que no lo podías creer”. Y Claudia se sinceró: “No, hasta ahora tampoco, pero es un tema que es de las chicas. Por supuesto es mío, porque fue el papá de mis hijas, y lo va a ser siempre. Pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan, yo voy a estar siempre al lado, como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tiene que resolver un montón de cosas, pero ellas van a poder”.







Cuando le comentaron que para ella también debe ser difícil, Claudia explicó: “No, yo primero soy mamá, primero abuela”. Y, cambiando de tema, destacó su rol de abuela de Benjamín y Roma: “Ellas pasaron a un segundo plano desde que tengo a mis nietos, y lo saben. Porque a los nietos los malcrío. Por ahí les dejo hacer cosas que sé que no están bien, y después a los padres les pido perdón”. /Ciudad Magazine