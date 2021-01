Lizy reveló con qué famoso tiene fantasías y Flor se rió en su cara

De regreso a la pantalla de Telefe de la mano de Marley, Lizy Tagliani transita un gran momento laboral y personal: pocos días atrás, su novio, Leo Alturria, le hizo una romántica declaración de amor a la conductora en Por el mundo y le entregó un anillo de compromiso.

Con el corazón contento, pero siempre lista para jugar, Lizy fue a Flor de Equipo, contestó un picante cuestionario y sorprendió al revelar qué hombre famoso la atrae.

"Además de Boy Olmi, ¿qué famoso argentino es tu fantasía sexual?", le preguntó Florencia Peña. Prácticamente en automático, Tagliani señaló: "¿Tenés tiempo? ¿Uno? Guillermo Barros Schelotto".

"¡Guillermo! Lo sé distinguir. No lo vi nunca personalmente, pero lo conozco por los partidos. Cuando jugaba, me veía todos los partidos porque me encantaba como jugaba. Aparte de todos esos mitos, de que se acercaba al jugador y le decía 'el árbitro te puso amarilla'. El otro se daba vuelta a pelear con el árbitro y era mentira. ¡Todo eso me encanta!".