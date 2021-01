Metán: Llantos, gritos y tensión cuando pedían el cuerpo de la joven fallecida en ruta 9/34

Momentos de suma tensión se vivieron este viernes afuera del hospital de Metán, donde familiares de la joven que falleció tras ser embestida sobre la ruta 9/34 solicitaban su cuerpo para ser velado, reclamando la demora en la entrega de sus restos y pidiendo justicia, pero que derivaron en instantes de dolor al saber que la chica fue confirmada post-mortem de COVID-19.

En las imágenes difundidas por los medios metanénses, familiares y conocidos llegaron al hospital El Carmen de la localidad metanense, donde con carteles y fotos de la joven fallecida solicitaban la restitución del cuerpo, el cual se encuentra en la morgue por una cuestión judicial del siniestro fatal.

“Esperaban el hisopado para que nos lo entreguen, nos dijeron que lo mandaron ayer”, indicaron en primer lugar al medio El Vocero de Metán quienes reclamaron que, el día del accidente, “la ambulancia nunca llegó, queremos que se haga cargo que quien corresponda nos entregue el cuerpo, no pedimos dinero, nada, solo poder velarla, ella no es un perro, es nuestra sangre”, protestaron.

El malestar de la familia ante la demora en la restitución fue aumentando con el paso de las horas, tensión que llevó a una reunión entre la gerente del hospital y el intendente José Issa quien llegó al nosocomio. Sin embargo, la tensión transmutó en bronca y desazón cuando al final de la reunión un médico comunicó que el resultado del hisopado a la joven había llegado, dando positivo para coronavirus.

En medio de los llantos comenzaron los gritos, entre ellos el de la pareja de la víctima. “¡Ella no tiene nada, por favor, ella no tiene nada, ayudenmé a despedirla!”, vociferaba mientras otras personas trataban de calmarlo. Algunos familiares se mostraron indignados con la noticia, dudando incluso del resultado: “Nos dicen que dio positivo, ¿cómo puede ser? ¡El novio anduvo con ella todo el tiempo, andaban juntos, dormían juntos, él no tiene Covid, que le hagan el hisopado!”.

El dolor se hizo más profundo cuando al hospital llegó la madre, quien en medio del desconsuelo apuntó contra quien conducía el vehículo que ocasionó la tragedia: “¡Esa hija de p… mató a mi hija y está libre, me quitaste a mi hija, quedaste libre pero de la Justicia de Dios nadie se escapa, yo te maldigo, te voy a ir a buscar y te voy a matar!”.

A esto, un médico del hospital que trataba de dar explicaciones y contener a la familia al mismo tiempo, indicó que podrá haber un velatorio y entierro de la joven siguiendo un protocolo. “Hay predisposición con los parámetros de seguridad para que la madre y el señor (por la pareja) puedan despedirse (…), a su medida, se podrá entregar” el cuerpo, intentó aclarar en medio del dolor.