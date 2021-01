VIDEO: Pese al anuncio, dudan que se aplique la rebaja de la carne en Salta

Con los precios por las nubes, el bolsillo golpeado y casi vacío, junto a los aumentos constantes, desde el Gobierno de la Nación se anticipó una rebaja de precios de hasta 30% en 10 cortes populares, con una validez hasta fines del marzo.

Así lo anunciaron los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, quienes ratificaron que las ofertas estarán disponible los fines de semana y los miércoles de las primeras 3 semanas de cada mes; mientras que en el Mercado Central, todos los días.

Sin embargo y pese al anuncio, en las carnicerías de Salta no hay certezas sobre si estos descuentos podrán aplicarse, considerando que los mismos solo podrían conseguirse en algunos frigoríficos, no así en los comercios barriales cárnicos.

InformateSalta estuvo de visita por una carnicería de avenida Entre Ríos donde también buscó ofertas y opciones para los bolsillos: La molida común se consigue a $300, el blando especial, la cuadrada o la bola de lomo a $530, mientras que la oferta del asado está a $1160.

Otras opciones son las achuras a $90, el hígado está de oferta a $70, mientras que unos chorizos o morcillas están a $140, ideal para un permitido de domingo. No obstante “la gente está llevando lo justo, más que estamos a fin de mes”, reconocieron desde la carnicería.

¿Llegará el plan de descuentos a Salta? Por ahora no hay nada cierto, dudan que puedan concretarse y no serán todos quienes lo llegarían a aplicar. “Eso va a ser para un par de frigoríficos, nada más, eso no va a ser para todos, aquí lo vemos difícil”, admitieron sobre la posibilidad que esas rebajas lleguen a los comercios barriales.