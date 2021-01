A 4 años del crimen de Jimena Salas, amigos y allegados marcharon pidiendo justicia

Un día como hoy, pero hace cuatro años, Jimena Salas murió asesinada de 40 cuchilladas. Sucedió aproximadamente a las 12.40, cuando la joven, de 44 años y madre de dos niñas mellizas, atendía a un visitante inesperado, quien había llegado a su casa, en la localidad de Vaqueros, con una excusa muy sutil.

La crónica asentada en el expediente, indica que Jimena le abrió la puerta a quien resultaría ser su asesino.

En este nuevo aniversario de la fecha de su muerte, amigas de Jimena se congregaron en Plaza 9 de Julio para pedir justicia por el crimen ocurrido en 2017. En una marcha distanciada pero concurrida, los carteles de los allegados a la víctima insisten en que se esclarezca el crimen frente a las dudas que generan algunos argumentos de la investigación. Si bien hay dos imputados por este hecho, se desconfía de que sean verdaderamente los culpables.

“Nos juntamos entre amigas, algunas no nos conocíamos pero esto nos unió, estamos marchando para pedir justicia para que no quede olvidado. Pensamos que la gente detenida no tiene nada que ver”, resumía una de las amigas de Jimena que participó de la marcha. A eso añadió: “Que la justicia no dilate los tiempos, pasaron muchos años sin saber nada: queremos estar tranquilas y que ella descanse en paz”.

En la marcha también había presencia de familiares de Horacio Vargas, uno de los dos acusados que tiene el caso a pesar de que la familia asegure la inocencia del hombre.

Biblioteca Jimena Salas

En su relato a InformateSalta, las amigas de Jimena la recordaron como una gran escritora. Alguna de las mujeres que hoy marcharon en su honor, fueron sus compañeras en talleres literarios y en la editorial de la que Salas formaba parte. Como deseo de perpetuar su memoria, una de sus amigas indicó que les gustaría crear una biblioteca y ponerle el nombre de Jimena Salas para “darle un espacio físico” a su persona.