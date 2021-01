A 4 años del brutal crimen, el pedido de Justicia sigue sin respuestas

Si bien en junio próximo se realizará el juicio a dos acusados, el caso aún genera mucho desconcierto. Hoy, en tanto, un grupo de amigas de Jimena marcharán por el centro por justicia por su homicidio, ocurrido el 27 de enero de 2017.

Un día como hoy, pero hace cuatro años, Jimena Salas murió asesinada de 40 cuchilladas. Sucedió aproximadamente a las 12.40, cuando la joven, de 44 años y madre de dos niñas mellizas, atendía a un visitante inesperado, quien había llegado a su casa, en la localidad de Vaqueros, con una excusa muy sutil.

Ese día, comenzó a las 8.30, cuando Jimena se marchó de casa junto a Nicolás Cajal, su esposo, quien la llevó hasta un natatorio de calle 25 de Mayo al 700, donde tomó su tercer clase, una meta que ese año estaba decidida a cumplir.



En casa, Paula, su niñera, cuidaba a sus hijas de 3 años, la cual no tuvo problemas con las pequeñas. Antes de las 11, Jimena ya estuvo de vuelta, pues a esa hora, llamó por teléfono a su marido para avisarle que ya estaba de nuevo en casa, en Las Virginias 164.

Unos 20 minutos después, Cajal la llamó y le informó que ya había pasado por el correo para retirar un paquete que ella esperaba. Era un bolso que su esposo le compró por Mercado Libre. Ansiosa, Jimena le pidió que abriera la caja y le mande fotos de su compra.

Cajal cumplió y ella, en compensación, le respondió con un mensaje: “gracias por mimarme tanto…te amo”. Este fue el último contacto que ambos tuvieron, del cual, se puede deducir que la relación entre ambos era normal, como la de cualquier matrimonio, aunque en la investigación, se hallaron indicios de supuestas infidelidades.

También habría sido el último momento alegre en su vida, pues una hora y media después, la muerte llegaría a su puerta de una manera desgarradora. La crónica asentada en el expediente, indica que Jimena le abrió la puerta a quien resultaría ser su asesino.





Treta

El sujeto, con un perro Caniche Toy, color cenizas en sus brazos, se hizo ver en la cuadra como un salvador que buscaba al dueño del animal, sin embargo, todo era una treta muy bien pergeñada, pues el homicida sabía a la perfección que Jimena tenía debilidad por las mascotas.

Con este ardid, el asesino llegó a su puerta, entabló un diálogo y después de estar seguro de que ella estaba sola en casa, entró en acción. El asesino le pidió que le tomara unas fotos al can, una idea que sedujo a Jimena, sin saber que eso la llevaría a la muerte.

Tras las tomas fotográficas, el desconocido la empujó dentro de la casa y por detrás ingresó un cómplice, quien se instaló en la puerta para evitar cualquier escape. Qué hablaron los extraños, si le pidieron dinero o se refirieron a otro tema, tal vez vinculado con su marido o ella misma, nada se sabe.

Lo que sí es verdad, es que ese cruce terminó con Jimena tendida en el piso de comedor con múltiples heridas producto del asesinato, parte del cual habría sido presenciado por, al menos, una de sus hijas, quien junto a su hermanita fueron encerradas en el baño.

Ejecutado el crimen, los asesinos echaron un vistazo por el interior de la casa, pues en el dormitorio matrimonial se encontró un alhajero dado vuelta, sin embargo, la caja fuerte, empotrada en una pared de ese cuarto, no fue registrada. En su interior había 400 dólares y 12.450 pesos.



Marcha

Cecilia Barbas, una de las amigas de Jimena que tomó la posta en la lucha porque el caso se resuelva y se haga justicia, anunció para hoy una marcha en la plaza 9 de Julio, por lo que convocó a familiares y amigos de la víctima a participar.

Barbas desconoce detalles del expediente, como así tampoco sabe mucho de los dos acusados que tiene el caso: Horacio Vargas y Nicolás Cajal, viudo de la víctima. Ella sólo quiere justicia y que vayan presos los verdaderos asesinos.

Sabe que la tarea no es nada sencilla, pues el caso es complejo y espera que la resolución del caso no deje ninguna duda, pues no quiere que la muerte de su amiga quede impune y que la justicia deje esa sensación de que los condenados, en realidad, no lo sean realmente. Tal como sucedió ya con varios casos, entre ellos el de las turistas francesas.

Como el resto de los amigos de Jimena, varios de ellos conocidos de un taller literario al que asistía la víctima, buscarán esta tarde mostrar otra cara de la mujer asesinada: el perfil de una muy buena escritora, razón por la cual eligieron algunos trabajos de Salas para divulgar.

“Además de ser una buena madre, con muchas ganas de vivir, Jimena era una excelente escritora y es lo que queremos que la gente sepa, que lea sus obras y así la conozcan un poco más”, sostuvo Barbas al dar a conocer el programa preparado para el cuarto aniversario del brutal asesinato de Salas.