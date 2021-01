El “desliz amoroso” que le habría costado su matrimonio a Larreta

El sitio La Derecha Diario provocó gran revuelo con la siguiente publicación este sábado:

Larreta habría embarazado a una funcionaria pública y utilizó todo su poder político para intentar callar a los medios

Hace algunas semanas trascendió la noticia de que Horacio Rodríguez Larreta se había separado de su mujer, Bárbara Diez, con quien lleva más de 20 años casado. La novedad sorprendió a muchos porque nunca se había divulgado que la pareja estaba atravesando un mal momento, pero rápidamente desapareció de los medios.

Desde La Derecha Diario habíamos decidido no escribir un artículo al respecto ya que no nos parecía un tema importante que amerite una nota.

Sin embargo, en los últimos días nos llegó información de fuentes dentro del PRO que nos indicaron que había un mayor conflicto en la vida personal de Larreta, que terminó causando un masivo blindaje mediático y político, que sin lugar a dudas merecen ser contada a nuestros lectores.

La separación de Larreta y Diez explotó en las redes. Ese día los medios repitieron las mismas palabras: "distanciamiento", "sorpresa", "razonable". Explicaron que Larreta había abandonado la casa donde vivían y se había ido a lo de un amigo y luego a un hotel. Justificaron con que "se dieron cuenta que tenían objetivos personales y profesionales distintos", entre otras excusas sacadas del guion del marketing político del gobierno porteño.

Pero según nos informa nuestra fuente, Larreta habría mantenido una relación de infidelidad con una funcionaria pública, que empezó en 2019, y entre junio y julio de 2020 habría dejado a la mujer embarazada, quien hoy estaría de entre 7 y 8 meses de gestación.

Nuestra fuente nos asegura que Larreta pensaba salir en el mes de febrero a blanquear esta situación, en una conferencia de prensa donde admitiría que tuvo un hijo con esta persona y que no fue una infidelidad, debido a que ya estaba "distanciado" de su mujer desde hace varios años. De todos modos, hasta la fecha Larreta y Diez siguen casados.

El nombre de la funcionaria embarazada por Larreta sería Milagros Maylin, quien ejerció como Subsecretaria de Integración Social y Urbana (OPISU) durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Previamente también había trabajado para el gobierno bonaerense, como Directora Provincial de Control de Gestión.

A Larreta lo habría conocido en diciembre de 2015, cuando él llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma y ella fue contratada como Directora General en Tercera Edad, Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat.

Un año después, en 2016, pidió el traslado a Provincia de Buenos Aires, cuando ingresó a la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno de Vidal.

Sin intenciones de poner a esta mujer en el foco de las noticias, preocupa a muchos dentro del PRO el manejo de Larreta de la situación.

Usando los recursos del Estado y de su partido, blindó totalmente a Maylin de los medios, y le habría hecho cerrar y poner con candado sus cuentas de redes sociales.

Por ejemplo, su cuenta de Twitter (@milimaylin) fue eliminada, su cuenta de Instagram purgada de seguidores y luego puesta con candado, y la única cuenta activa que quedó es la de LinkedIn, donde actualmente figura sin trabajo.

Los medios han blindado totalmente esta noticia. Hay una suerte de "tapón mediático" sobre Maylin y ningún periodista famoso tiene permitido hablar del tema.

Incluso medios como C5N o Página 12, que según pudimos confirmar tuvieron acceso a esta información, decidieron no publicarla por pedido del equipo de Larreta. Se desconoce si a cambio se les ofreció pauta oficial del gobierno porteño, favores políticos, entre otras cosas.

Esta tarde nos comunicamos con el equipo de prensa de Larreta para preguntarles sobre este tema y si tenían alguna declaración para hacer. La encargada de prensa de la jefatura de gobierno, Romina Palermo, nos dijo que no tenía "ni idea" de esta noticia y que no tenían "absolutamente ningún comentario para hacer". No quiso ni desmentir ni confirmar la información.

Actualización #1: exactamente 10 minutos después de la publicación de esta nota se comunicaron desde el entorno de Maylin para desmentir que esté embarazada.

Actualización #2: Tras la publicación de la nota, a altas horas de la noche, se comunicaron desde la Secretaría de Medios de la Ciudad de Buenos Aires para desmentir la información: "La información no es correcta. No hay terceros involucrados en el distanciamiento de Barbara y Horacio".

Uno de los otros pocos medios que mencionó este tema fue El Intransigente, en una nota publicada el pasado 15 de diciembre: "el funcionario porteño, y hasta ahora principal referente de Juntos por el Cambio pensando en las próximas elecciones presidenciales, estaría esperando un hijo producto de una relación extramatrimonial. De todas formas, desde el entorno privado de Larreta aún no se ha confirmado ni desmentido nada, ya que una revelación de este tipo podría afectar fatalmente sus aspiraciones políticas". El medio, sin embargo, optó por no revelar el nombre de la mujer y la noticia quedó totalmente desdibujada.

Según el diario Perfil, cuando consultaron a Larreta sobre estos rumores, la respuesta desde el gobierno porteño fue: "de eso no se habla". Aunque aclararon en la nota que publicaron que podían haber "motivaciones más íntimas que hacen de la separación la única alternativa razonable".