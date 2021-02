El hijo de Peña arruinó sus fotos con una diminuta bikini blanca

Flor Peña acostumbra a sus seguidores a compartir en sus redes sociales impactantes fotos que los dejan entre suspiros. Sin embargo, en esta oportunidad, la actriz quiso realizar una producción para promocionar a una marca con la que trabaja y tuvo un intento fallido, luego de que su hijo Felipe irrumpiera en el shooting.

"Cuando tu hijo te arruina la foto sexy", lanzó al pie de una galería de fotos que prometía fuego y disparó ternura, luego de que "Pipe" tal como llama a su hijo, interviniera en el momento en el que la cámara la capturaba con una diminuta bikini blanca que resalta su bronceado de verano.

"Llueva, haya sol, calor o fri?o, tu pile a punto todo el an?o", finalizó en su posteo la conductora de Flor de Equipo (Telefe) a fin de promocionar a una marca con la que tiene contrato comercial y que le permite que su pileta esté con una temperatura ideal para darse un chapuzón en cualquier momento del año.

Si bien la figura de Telefe buscaba una galería de alto voltaje, el disparador de fotos terminó capturando un tierno momento junto a su hijo, con quien terminó jugando en la pileta, dando así un giro total al eje con el que había pensado su posteo para Instagram. El dulce momento se llevó la ternura de todos sus seguidores quienes la llenaron de comentarios.

"Cuando tu mamá te arruina el estrellato, diría Pipe", "no pueden ser más lindos", "Pipe es un capo", "no bueno tu hijo se robó la foto", "Pipe es todo lo que está bien", "es un divino, me lo morfo", "bello", "es morfable", "que hermoso es", "quiero un Pipe en mi vida", fueron algunos de los mensajes de los fans de Peña, en los que celebraron la "fallida producción" que terminó siendo un cálido momento entre madre e hijo que conmovió a todos. El posteo cosechó más de 80 mil "me gusta" en minutos. /Exitoina

Mirá las fotos: