Polémica en Tartagal: vacunaron contra el COVID-19 a periodistas y líderes sociales

El hospital Juan Domingo Perón está otra vez en el ojo de la tormenta, esta vez por haber vacunado contra el COVID-19 a periodistas y líderes sociales. Su gerente, el doctor Juan López, intentó defender la situación en diálogo con TN, sin embargo dejó entrever graves falencias acerca del protocolo que se debe seguir en el caso que una persona que trabaje en Salud decida no vacunarse.

“El primer día que se inició la vacunación, se llamó a todo el personal porque no era obligatorio. Hay mucha gente que no se quiso vacunar y esperar un par de días más para ver reacciones. En ese afán estaban todos los periodistas. Estaban los periodistas haciendo las notas y lógicamente no se iba a desperdiciar esas vacunas, entonces se los vacunó. Los primeros días hubo muchas dudas que después se regularizó”, dijo.

En este sentido, se refirió también a la vacunación de 3 piqueteros, a los que él prefirió llamar líderes sociales. “Están al frente de merenderos en donde también han estado en contacto con gente y yo también entendí que es un personal también de riesgo. Entonces pasó la misma situación que con los periodistas, dio la casualidad que estuvieron ahí”, indicó.

El médico aseguró que la decisión de vacunar a estas personas, que nada tienen que ver con el trabajo de los profesionales de la salud, la tomaron desde el propio vacunatorio y no supo responder las preguntas sobre cuáles son los pasos a seguir en caso que se descongelen las vacunas y falten personas de la lista para vacunarse.