“Aumentar las retenciones no va a significar un alivio en el consumidor final”

Tras la advertencia del presidente Alberto Fernández de llegar a aumentar las retenciones y el regreso de los cupos para exportar, no cayó bien en el secto y a pesar de que hoy se comprometió a subirlas, Lucas Norris, presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO), en diálogo con InformateSalta, aseguró que “las políticas de retenciones no palearon nada en los últimos años”.

En ese contexto, subrayó que "el sector que no es formador de precios" y aclaró que si suben más las retenciones no va a significar un alivio en el consumidor final. “El campo también es mesa de los argentinos, de eso no nos olvidemos”, disparó en clara alusión a los dichos del Presidente.

Norris insistió en que se trata de una medida muy desacertada porque el campo ya paga retenciones desde hace mucho tiempo. “Que sigan aumentando la presión impositiva a un sector que está funcionando no me parece justo”, manifestó.

En la oportunidad, subrayó que la carga impositiva sobre el sector agrícola es altísima porque no solamente son las retenciones sino después el resto de los impuestos y sobre todo en Salta, y el norte del país. “Tenemos el componente flete que nos encarece mucho más”.

Sobre la resolución mediante la cual obliga a todos los actores de la cadena agroindustrial a garantizar el abastecimiento del mercado interno, sostuvo que “esas distorsiones que hay en el mercado no ayudan a nada a solucionar los problemas que realmente tiene la Argentina”. “Que cambien las reglas de jugos permanente no sirven para nada”.

Por último, manifestó que hay un preconcepto que el campo es la oligarquía, que según dijo, es totalmente errado. “Dicen que estamos lleno de plata porque tiene una herramienta de trabajo que puede ser una camioneta o un tractor y eso está totalmente errado y es parte de la filosofía que hay en la Argentina, esos preconceptos nos hacen muy mal”, concluyó.