Así funcionarán los servicios en la ciudad durante los feriados de Carnaval

La Municipalidad de Salta, dio a conocer el cronograma de servicios dispuesto para los feriados de Carnaval del próximo lunes 15 y martes 16.

El Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en Paraguay 1240, permanecerá cerrado, retomando la atención normal el miércoles 17.

La recolección domiciliaria de residuos no sufrirá cambios y se realizará del modo habitual, al igual que la limpieza y el barrido de calles, según se informó desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente.

En tanto, los balnearios municipales permanecerán abiertos durante los feriados de Carnaval. Vecinos y turistas podrán disfrutar de estos espacios el lunes 15 y martes 16, de 14 a 19. Se debe tener reserva previa a través de la web municipal o mediante la aplicación Whyline y seguir todos los protocolos por Covid-19. Las entradas tienen un valor de $67 mayores y $53 menores.

Respecto a los cementerios municipales San Antonio de Padua y De la Santa Cruz, se indicó que sólo se atenderán guardias para sepelio de 7 a 13.

Por su parte, el mercado municipal San Miguel permanecerá cerrado el día lunes 15, mientras que el martes 16 el mercado trabajará de manera normal en los horarios 08:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00.

En tanto, desde el área de Gestión Integral de Riesgos se indicó que habrá guardias activas y se recordó que ante cualquier eventualidad se encuentra a disposición la línea gratuita 105.

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal se informó que el Hospital Municipal de Salud Animal tendrá sus puertas abiertas y la atención será normal en el horario de 10 a 17 los días feriados de carnaval. Desde el equipo de Consultorios Externos se informó que los quirófanos fijos ubicados en los Centros Integradores Comunitarios de barrio Unión, Limache y Constitución no atenderán y retomarán servicio el miércoles 17 en los horarios habituales.

El Móvil Quirúrgico no atenderá ni lunes ni martes retomando las visitas en la zona sureste en el barrio Primera Junta. En tanto el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla” mantendrá las atenciones para los canes internos en el lugar. Reanudará la atención normal el miércoles.

En tanto, la Secretaría de Movilidad Ciudadana mantendrá guardias mínimas en lo administrativo, mientras que los agentes del Subprograma de Servicio y Fiscalización del Tránsito – patrulleros, grúas, motoristas, bici inspectores, infantería, encargados y radio operadores- realizarán operativos de control. Se recuerda el teléfono de guardia: 4373480/81.

ARMSa, por su parte, informó que no habrá cobro de estacionamiento medido ni el 15 ni el 16 de febrero, tal como lo establece la Ordenanza 15782. Se recuerda que el horario nocturno de permisionarios aún no fue habilitado por el Comité Operativo de Emergencias por lo que no está permitido el cobro después de las 21 horas.

En cuanto al Tribunal Administrativo de Faltas, el Juzgado de 3° Nominación trabajará con guardia activa. Para casos de urgencia se encuentran habilitados los teléfonos 3875 66-8849 7 3874 64-6889.

En tanto, la Unidad de Apoyo e Incentivo a Emprendedores Privados informó que la Subsecretaría de Habilitaciones Comerciales no atenderá al público el 14 y 15 de febrero, retomando la atención el miércoles 16. Por su parte, los agentes de la Subsecretaría de Control Comercial trabajarán realizando controles en los comercios de la ciudad junto al personal de ARMSa.

Por último, la secretaria de Turismo y Cultura de Salta tendrá las oficinas de Informe Turístico cerradas pero atenderá vía WhatsApp a través del número +54 9 387 463-4653. Los interesados también se podrán contactar enviando un mail a: [email protected]