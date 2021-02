ProCreAr: abren la inscripción para más de 200 departamentos en barrio El Huaico

El programa ProCreAr abrió una nueva inscripción en Salta Capital para 228 departamentos que se construirán en barrio El Huaico, en la zona Norte de la ciudad, entre las Rutas 9 y 28, entre las Av. Democracia y Lucrecia Barquet. Ocho de dichas viviendas serán aptas para personas con discapacidad.

El desarrollo urbanístico estará ubicado en las inmediaciones de la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”. Cuenta con cercanía a diversos centros educativos, recreativos y de salud.

Este proyecto de vivienda posee departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con y sin cocheras, con terminaciones de obra de gran calidad. Además, tiene excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Pueden inscribirse quienes tengan domicilio actual en la Ciudad de Salta, quienes no hayan resultado beneficiados con planes de vivienda en los últimos 10 años; no tengan bienes inmuebles registrados a su nombre ni como propietario ni como co-propietario.

Los interesados deberán contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite; ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país y tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Además, deberán acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero y presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

También, demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 2 y 8 salarios mínimo vital y móvil y tener como mínimo 12 meses de continuidad laboral registrada.

Asimismo, no deberán registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos 5 años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los participantes, al momento de completar el formulario podrán incluir solo un cotitular. Para el caso de los participantes de estado civil casado, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

Formulario de inscripción aquí.