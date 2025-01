Niños, agua y piletas, ¿cómo procurar una diversión segura?

Lo que iba a ser un día de disfrute terminó en tragedia cuando en un parque acuático, por ruta 68 en cercanías de Cerrillos, un pequeño de solo seis años falleció en las instalaciones, encontrándose su cuerpo flotando y boca abajo en un espacio para chicos.

En medio de la conmoción por el caso y las novedades que se siguen suscitando al respecto, ahora surge la preocupación sobre cómo debe ser el cuidado de los chicos al momento de las piletas, el agua y el disfrute que se procura para encontrar un alivio en medio de las altas alturas.

Al respecto de esta cuestión, el doctor Bernardo Biella ahondó sobre recomendaciones para que los padres y tutores tengan presente para usar las piletas, para el verano y para hacer un uso correcto de los natatorios, del agua, etc.

Primero y sobre lo ocurrido en el parque acuático de Cerrillos, mencionó que la muerte súbita por sumersión es una de las principales causas de muerte en los niños, se denomina así por la inesperada deserción de la respiración. También indicó que un niño, al sumergirse, por su temor se paraliza y no hace ningún tipo de flotación.

Sobre la flotabilidad, explicó que cuando se compra un objeto, como los "bracitos", estos no son elementos de seguridad pues “pueden permitir que tenga flotabilidad pero se pueden dar vuelta abajo, al igual que los flotadores circulares". No obstante, los chalecos que se prenden y desprenden, estos sí son salvavidas.

"Cuando un niño se ahoga no respira agua, traga agua. No hace falta sacarle el líquido de los pulmones, el agua se aloja en el estómago, se lo debe colocar sobre una superficie dura como el piso y obstruimos la boca y la nariz, de ahí soplamos dos veces aire el cual ingresa en los pulmones, realizamos masajes cardíacos”, fue la lección que dio y que replicó Todo Salta.

En el caso de los lactantes, desde que nacen hasta los dieciocho meses, se realiza con el dedo índice y el dedo medio desde el centro del pecho a razón de tres masajes por segundo sin ventilación. Para un niño de más de dieciocho meses, el masaje se hace con el talón de la mano que se apoya sobre el pecho y se comprime de dos a tres centímetros; esos masajes deben ser a razón de tres masajes por segundo.