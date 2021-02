Todo listo para el inicio del torneo clasificatorio de la Liga Salteña

Vuelve a rodar la pelota desde este viernes, día en que se abre el telón del torneo clasificatorio que jugarán los clubes de San Francisco, El Tribuno, Pellegrini, San Antonio, San Martín , Argentinos, Primavera, San Miguel, Cachorros, Peñarol, Atlas y Mitre. Los doce equipos pelearan por las dos plazas para el Regional Amateur.

El torneo clasificatorio arrancará con la primera fecha, esta tarde desde las 17.00, el partido entre Argentinos y San Martín, en el estadio de la Liga Salteña. Continuará el sábado con San Francisco vs. San Antonio, Mitre vs. Atlas, San Miguel vs. Cachorros y Primavera vs. Peñarol, mientras que el domingo habrá un solo encuentro entre el club recién ingresado a la Liga, El Tribuno vs. Pellegrini.

Ese mismo día también iniciará el torneo de primera división que organiza la Liga Salteña y que otorga dos plazas al Regional Amateur. Habrá dos zonas de seis equipos y clasificará uno por cada zona. Todos los partidos podrán ser seguidos mediante transmisión vía streaming por el medio Sport Salta.