En un mes robaron más de 40 medidores de agua en Tres Cerritos

InformateSalta dialogó con una de las damnificadas, quien contó que temen por los crecientes hechos de inseguridad. “Estamos a tres cuadras de la policía y no hay un solo efectivo policial que de vueltas por la zona”, señaló.

La zona en cuestión es frente a la segunda rotonda de Tres Cerritos. “Hay una manzana grande llena de pasajes que se llama barrio Mariano Moreno. Tenemos un grupo de Whatsapp donde hace un mes vienen advirtiendo sobre el robo de los medidores” dijo la mujer.

Los delincuentes también se dedican a robar cables de wifi. “Entre el lunes a la noche y el domingo a la madrugada me tocó a mí, me robaron el medidor. Hice la denuncia en Aguas del Norte pero no tuve tiempo de ir hasta la comisaría. Otros vecinos damnificados que sí fueron a la comisaría a denunciar, les dijeron que no tenían móviles para mandar a patrullar la zona”, manifestó.

Este tipo de hechos, además de representar un serio inconveniente para los usuarios directamente afectados, ya que se quedan sin servicio hasta que se puede solucionar el problema, representa un fuerte costo económico en la reposición de los elementos robados y una inversión de tiempo y reparaciones por parte de las cuadrillas que, de evitarse estos hechos, podrían estar prestando servicios en solucionar otro tipo de problemas.



“Anoche otra vez robaron, ya son como 40 los medidores robados. No tenemos cámaras de seguridad para identificar a los padrones, pero hay un grupo de gente que pasa tocando las manos y pidiendo mercadería. A una vecina le tocaron las palmas a las 04:00, después de eso se quedó sin agua”, contó la damnificada.