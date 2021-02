Alquileres en Salta, inquilinos piden una defensoría y temen más subas

Los alquileres es otra de las preocupaciones en Salta. La referente de la Unión de Inquilinos de Salta, Natalia Soraire, explicó por CNN Salta -94.7 MHZ dialogó la situación que se viven y los beneficios que brinda la Ley, que aún no está siendo cumplida.

"Viene a regularizar y estabilizar la suba de alquileres, los propietarios de inmobiliarias especulan mucho. Entonces hubo una suba muy grande con el precio de alquileres. Saben que después no pueden aumentar cuando alquilan por un año” indicó.

A pesar de esto, Soraire aseguró que en Salta aún no se cumple la Ley de Alquileres y esto obedece a que no existe ningún organismo que regularice las inmobiliarias.

AFIP y registración de contratos de los propietarios

La ley dice claramente que no puede haber contratos informales y esto va permitir que muchos propietarios que evaden el impuesto a las ganancias no lo sigan haciendo.

"Gente que tiene propiedades no pagan Impuestos a las Ganancias y tienen más de 10 propiedades no pagan. Queremos un acuerdo propietario inquilino y llegar a acuerdos que regularicen esto"

Relación inquilino propietario tras la legislación

Natalia Soraire, consideró en La Mañana de CNN Salta que con esta regularización se optimizó la relación y hoy pueden tener un trato directo con los propietarios. Puntualizando que lo que buscan es que termine el negocio inmobiliario.

Fin del congelamiento y la imposibilidad de desalojos

La referente de la Unión de Inquilinos dijo preocupada que a diario recibe compulsas por desalojos.

"Las inmobiliarias están intimando a los inquilinos a que firmen un papel que se comprometen a dejar los alquileres el 31. No sabemos si va haber una extensión, no sabemos si la pandemia sigue o no sigue y si se va aplicar de nuevo la política pública de extensión.

En tanto, el pasado 31 de marzo deberán pagar el congelamiento en 3 y 6 cuotas. “Hay gente que no pudo pagar un alquiler que perdió el trabajo, siendo que no podían despedir a la gente”.

Asesoramiento desde la Unión

Natalia Soraire recordó que los inquilinos pueden buscar asesoramiento con abogados de la Unión de Inquilinos contactándose a través de redes sociales como Unión de inquilinos Salta Oficial o pueden contactarse al 3874554025.

Pero recordó que lo que se necesita es contar con una Defensoría de inquilinos, un organismo que acompañe al inquilino.