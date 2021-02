Esta tarde Gimnasia y Tiro buscará volver al Federal A

Esta tarde Gimnasia y Tiro buscará concretar el retorno al Torneo Federal A. En el estadio de Güemes de Santiago del Estero enfrentará a Fontana de Chaco, por una de las finales del Torneo Regional Amateur, informó Nuevo Diario.

Con la certeza que en el arco atajará Facundo Abraham y una duda en defensa. Minutos antes del partido que comenzará a las 17:10 se conocerá si Juan Pablo Cárdenas será o no de la partida.

Por su parte, el entrenador del conjunto chaqueño Rolando López ya podrá contar con el delantero Pablo Silva y con el volante Roberto Prieto, quienes se recuperaron de sus respectivos positivos de COVID-19. También está en condiciones de retornar el defensor Daniel Villalba, que cumplió dos fechas de sanción.

Fontana está invicto en el campeonato y quiere estirar su racha esta tarde. El “Albo” no quiere dejar pasar esta oportunidad de volver a la categoría superior y acompañar a Central Norte en la próxima temporada. Su historia le exige no fallar. Está a 90 minutos de concretar el anhelo de todo el pueblo millonario. Si en tiempo cumplido no hay un ganador, el ascenso se definirá por penales.

Las otras finales

Todos las finales irán en el horario de las 17:10 y se jugarán en estadio neutral.

Por el Ascenso 1, en el estadio del Deportivo Patagones, se enfrentarán Independiente de Neuquén y Ciudad de Bolívar, con arbitraje de Pablo Núñez de San Juan.

Por el Ascenso 2, en cancha de Ferro de General Pico, chocarán Independiente de Chivilcoy, que tiene entre sus filas al arquero gualeguaychuense César “Xuxa” Horst, y FADEP de Mendoza, con el tucumano Nelson Bejas como juez principal.

Por el Ascenso 3, en el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco, jugarán Racing de Córdoba y Ben Hur de Rafaela, con arbitraje de Joaquín Gil de la localidad de San Pedro.