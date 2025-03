Matías Birge en Rumbo al Ascenso: “Las ganas de volver rápido no ayudan”

El jugador de Gimnasia y Tiro, Matías Birge, pasó por los micrófonos de Rumbo al Ascenso, y habló sobre su lesión.

En el partido frente a Ferro, Birge, se lesionó el hombro y lo esperan unos días más fuera de la cancha. “Las ganas de volver rápido no ayudan” afirmó el mediocampista del Albo, quien agregó que por el momento el dolor persiste y no tiene aún confirmada su fecha de retorno.

“Tengo muy poca fuerza en el brazo y cualquier momento no controlado me genera dolor” explicó en el programa por CNN Salta. Desde los estudios, tiene tres semanas más fuera de la cancha por lo que aún le esperan unos días. Agregó que si no se recupera bien de la lesión, se podría dar el caso de pasar por quirófano, por lo que se busca evitarlo.

En relación a la actualidad de Gimnasia y Tiro, aseguró que hoy el equipo es fuerte y no ha habido rivales que los superen en demasía.