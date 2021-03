Suspendieron el traslado de pacientes de diálisis: “No es lógico que nos dejen morir”

Pacientes de diálisis están muy preocupados porque desde hoy no serán trasladados desde sus casas a los centros de diálisis. El cese de traslados es una medida de protesta de los centros ante el incumplimiento del Ministerio de Salud de Salta con lo acordado el 16 de noviembre con CEPRIDIASA.

Se incumple:

-plazos de pago de las prestaciones

-no se posibilitan los Accesos Vasculares, de los cuales depende la vida de los pacientes renales crónicos.

-no se ajustan los costos de las prestaciones a valores del IPS

-no se completan los pagos de la deuda de Incluir Salud.

Los pacientes del interior viajan de una localidad a otra para asistir a los centros. No tienen medios de transporte y están muy preocupados.

InformateSalta dialogó con Luis Gray, perteneciente a una comunidad wichí de Apolinario Saravia quien contó que hoy no pudo realizar su tratamiento y teme quedar abandonado.

"Yo soy paciente, ahora tengo problemas de traslado, soy del interior de Apolinario Saravia, tenemos dos horas de viaje hasta Orán" y agregó "presenté notas y no me dieron ninguna respuesta, hoy me debería haber hecho la diálisis y no fui, nadie me llevó. Y necesito ir tres veces por semana".