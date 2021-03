Cuestionan la demora en la elevación a juicio en causas contra intendentes

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, en comunicación con Central Policial, a través del dial de CNN Salta, 94.7, hizo hincapié en la necesidad que tiene la sociedad y los mismos imputados de que las causas avancen en tiempo real porque no sirve de nada que pasen los años y no se resuelvan ya que no responde a ningún tipo de garantía.

“En mi experiencia, los juicios contra los intendentes tienen demoras inaceptables, porque estamos hablando de recursos de la gente, usados en beneficio propio de los funcionarios o sus allegados”, sostuvo Simesen de Bielke, y agregó que “los intendentes tienen distintas maniobras, si bien no tomé intervención en la docena de causas que hay en Salta, el común denominador es un manejo discrecional de los fondos públicos que lleva a diversas figuras penales. La maniobra clara es esa, usar los fondos públicos para fines privados o favorecer a allegados”.

La fiscal afirmó que si el Ministerio investiga en tiempo real, las causas deben ser juzgadas en tiempo real. “No podemos esperar años para el debate oral y público, y que la gente espere a entender si existió o no el delito. También deben avanzar por los propios imputados, es una garantía del derecho penal que se resuelva su situación ante la ley cuanto antes, porque de no ser así, ellos quedan imposibilitados de usar sus bienes, como el caso de Manuel Cornejo, exintendente de Quijano, que está inhibido”, puntualizó.

Finalmente manifestó su esperanza en que los Juzgados correspondientes activen rápido los pedidos de elevación a juicio porque los plazos son peligrosos, ya que el nuevo código procesal establece dos años de duración máxima el juicio, y si el mismo no arranca con tiempo puede cumplir el plazo de caducidad. “Necesitamos que sean elevadas en tiempo prudencial, sino el resultado es el sobreseimiento y la persona no puede ser investigada nunca más por el mismo hecho”.

Apremios ilegales

La fiscal Verónica Simesen de Bielke informó por CNN Radio, que todos los días ingresan denuncias por apremios ilegales: los de los últimos días corresponden al interior ya que provienen de Tartagal, Colonia Santa Rosa y Salvador Mazza. Destacó que el año pasado su fiscalía llevó adelante 42 legajos de investigación con varias personas implicadas y casi 39 ya están con pedido de elevación a juicio.

Violencia de Género

La fiscal afirmó que “estamos fallando como sociedad, no solo los organismos oficiales”. Enfatizó en la necesidad de inculcar la enseñanza desde los niveles más iniciales de la escuela. “Se debe entender que con esta impronta no se quiere menoscabar el derecho de los hombres, sino entender que la violencia nos atraviesa como sociedad y no nos involucramos. A las medidas hay que modificarlas, no puede ser que siempre tengamos restricciones con la víctima y no con el agresor, que es un peligro latente mientras la Justicia resuelve cada caso, y aún cuando recobran la libertad”, finalizó.