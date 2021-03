La Candelaria: Detienen a un docente por abuso sexual

Hay conmoción en la localidad de La Candelaria, dos madres denunciaron a un profesor, de 47 años de edad, por abuso sexual.

Oscar López Ibarra, fiscal penal de Rosario de la Frontera, imputó al docente como autor de los delitos de abuso sexual simple y agravado, quedando el docente detenido.

Los hechos habrían ocurrido en la escuela en reiteradas oportunidades, desde los 13 hasta los 16 años de una de las víctimas.

Además, el docente es vecino de las familias de las dos jóvenes abusadas. Sus madres se encuentran en profundo estado de shock y reclaman justicia por la pesadilla que sufrieron las menores.

"En marzo del año pasado, realicé una denuncia porque este profesor le hizo muchas señas obscenas a mi hija menor, sin contar lo que ya había ocurrido con mi otra hija", afirmó una de las madres de las víctimas.

"Soy una mamá soltera, estoy sola y tengo mucho miedo porque estoy recibiendo amenazas", manifestó.

La madre de una de las jóvenes cuenta que realizó dos denuncias hacia este profesor, además afirma que sus hijas pasaron por la cámara Gessel.

Según sus testimonios, este docente besaba y manoseaba a la menor, por lo cual ella prefería no ir al colegio y decía que no quería seguir estudiando. Sin embargo, no se animaba a contarle a su madre lo sucedido.

“Mi hija ya tiene dieciséis años y desde los trece, la manoseó y acosó en primer, segundo y tercer año del colegio", afirmó.

Esta madre preocupada, logró cambiar de escuela a su hija que ahora concurre al establecimiento educativo de Rosario de la Frontera. Sin embargo, su malestar no cesa, ya que el abusador continúa siendo vecino de la familia.