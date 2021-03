La nueva normalidad: cómo será la vida para los vacunados

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinó que las personas que hayan completado su esquema de dosis de vacunación contra el coronavirus, pueden reunirse libremente en interiores con otros que también estén inmunizados.

También pueden reunirse con personas que no tengan riesgos de cuadros graves -como adultos sanos o niños- pero en público deben seguir respetando el uso de barbijo y la distancia social.

La campaña de vacunación en Estados Unidos ya alcanzó con, al menos, una dosis al 20% de la población. Hasta ahora hay tres vacunas aprobadas: las de Pfizer, Moderna y Johnson &Johnson’s.

Sin embargo, el CDC no descartó la posibilidad de que las personas que hayan completado su inmunización puedan desarrollar infecciones asintomáticas y propagar el virus sin darse cuenta.

"Sabemos que la gente quiere vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman”, señaló la directora del CDC Rochelle Walensky. Y completó al respecto: "Hay algunas actividades que las personas totalmente vacunadas pueden comenzar a reanudar ahora en la privacidad de sus propios hogares".

Sin embargo, la funcionaria advirtió que "todos, incluidos los vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando estén en entornos públicos".

Mientras tanto, el CDC también llamó a los vacunados a evitar multitudes de tamaño mediano y grande, no permanecer en espacios mal ventilados, lavarse las manos con frecuencia y hacerse la prueba de coronavirus si se sienten enfermos.

También advirtieron que para las actividades sociales en espacios cerrados como gimnasios, cines y restaurantes, se recomienda seguir tomando las mismas precauciones básicas, ya que el riesgo de transmisión en esos entornos es mayor y aumenta también el riesgo de infección para los no vacunados.

Tal como advirtió Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en diálogo con CNN, la vacunación no es un "pase gratuito para viajar".

"No queremos que la gente piense que porque se vacunó entonces otras recomendaciones de salud pública simplemente no aplican", agregó. Por último, expresó: "No podemos predecir todas las situaciones en las que estarán los seres humanos. Lo que podemos hacer es dar principios para que las personas piensen detenidamente. Les dará a las personas los medios para pensar en ello y luego podrán elegir el nivel de riesgo que desean tomar". /Big Bang News