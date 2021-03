Del Stallone cordobés a la doble de Wanda: Los increíbles clones "low cost" de los famosos

El tuit de un usuario argentino mostrando el parecido entre una de sus amigas y Jennifer Aniston desempolvó el recuerdo de otras similaridades físicas con famosos y figuras históricas.

Semanas atrás, el doble argentino de Bruce Willis, Pablo Perillo, reveló en TN que había tenido que batallar contra el coronavirus. “La verdad es que fue todo un bajón, pero ahora estoy mejor. Perdí el olfato y el gusto, además de tener dolores corporales", detalló.

Mientras tanto, años atrás Diego Alione consiguió trabajo en Hollywood gracias a su parecido con Sylvester Stallone. Cordobés y ex arquero del club Instituto, prestó su rostro para publicidades donde encarnó al actor.



Recientemente, los fans de Luisana Lopilato hallaron en redes a Malena Chiclana, una joven de 20 años oriunda del partido de Malvinas Argentinas con un gran parecido a la actriz. Impactados por su similaridad, hicieron virales sus fotos.

"Honestamente no creo que Luisana quiera conocerme, pero me gustaría. De chiquita siempre me gustaron los medios de comunicación y desde que los fans de Lopilato me hicieron conocida en las redes me dieron ganas de progresar", le comentó a TN

En el 2017, mientras tanto, en el segmento Parecidos Famosos del programa Las Puertas conducido por Guido Kaczka, se presentó una productora de radio con un notorio parecido con Wanda Nara.

Y finalmente meses atrás, Juan Tomás Martín, empleado de una santería de Rosario, se hizo famoso por su notable parecido con su conciudadano Lionel Messi.

"Yo soy una gran fanático de Messi. Después de tanto imitarlo y de mirar reportajes, debo admitir que lo admiro más como persona que como jugador", señala el joven comerciante. "Me lo crucé en dos comerciales y en el predio de la AFA. En total, fueron tres veces. Pensé que tal vez podía saludarlo, pero él jamás se enteró de que yo estaba ahí. No me debe ni conocer".

Claro que la moda de ver dobles en todas partes, le dio la chance a muchas personas de fotografiar a las falsas celebridades en el transporte público. Acá van algunos ejemplos:

El doble que recuerda a Fort.

¿Palermo, el optimista del gol, en el 160?

El doble de Harry Potter.

Riquelme no está feliz en el subte.

Un clon del cantante Ciro Martínez.

Parece que Don Ramón vive y es argentino.

Este hombre es parecido a Coco Sily. ¿Qué te parece?

El doble de Leo Fariña es colectivero.

El famoso clon de Maradona. /Big Bang News