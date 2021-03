Confidencial con Nacho Jarsún: “No me queda mucho más tiempo en la política”

En una entrevista exclusiva para el programa de InformateSalta en Multivisión Federal, Canal 9, el diputado Ignacio “Nacho” Jarsún quien habló contó intimidades de su vida personal, curiosidades de su historia y sobre su futuro en la política.

Rebeca Aldunate: Nacho, si fueses el entrevistador, ¿Cómo te presentarías?

Nacho: Como una persona normal, con muchos amigos, con sueños, tuve una infancia espectacular, con algunos altibajos familiares

RA: ¿Cuánto tiene que ver lo que te pasó con lo que haces?

Nacho: Poco, pero lo aplico mucho. Yo llegué a la política muy chico, con 21 años, sin buscarlo. Vengo de jugar un mundial de rugby y algunos políticos del momento me ofrecieron ser candidatos porque veían en mí un potencial, algo para transmitir a los jóvenes, acepté la propuesta y así comencé. Encontré mi vocación, una vez que ya estaba dentro de la política, no tuve mucho tiempo de pensarlo.

RA: Si no hubieses sido político ¿Dónde te verías?

Nacho: Estaba en el campo, trabajando en la finca, hacíamos tabaco, mi papá me había emancipado cuando tenía 16 años, yo lo ayudaba pero tenía me propia hectárea de tabaco. Si no entraba en la policita quizás hubiera seguido en ese camino.

RA: ¿Cómo te ves de acá a 10 años o 15?

Nacho: Me veo canoso. No sé a dónde quisiera llegar con la política, mi sueño era ser intendente y es algo que pude cumplirlo a los 29 años. Fue una etapa difícil pero muy buena, en esos 4 años hicimos muchísimo. Mi sueño era ser intendente, pude serlo, todo lo que siga es bienvenido en mi carrera.

RA: ¿Siempre dentro de la política o de repente te ves haciendo otra cosa, no descartas esa posibilidad?

Nacho: Yo pregono la renovación y la limitación de los mandatos, no me queda mucho más tiempo en la política. Ya hace 16 años que estoy en la política.

RA: Te cambio al plano personal. ¿Te enamoras fuerte muchas veces?

Nacho: No soy enamoradizo. Sí me enamoré, pero no muchas veces.

RA: Cómo te manejas con respecto a al público femenino en las redes sociales, en relación a tu familia

Nacho: Mi familia entiende perfectamente y me acompaña en esto, me conocieron en esto. La persona que esté dispuesta a estar conmigo, sabe con qué seriedad y respeto me tomo las cosas. Yo puedo publicar algo y me llegan todo tipo de comentarios, yo lo tomo bien, le alaga que la gente te diga cosas linda.

RA: Además de decirte cosas lindas, ¿se pasan un poco de la raya?

Nacho: A veces sí, pero lo tomo con humor, no como una falta de respeto.

RA: Te pedimos que nos traigas un objeto que aprecies, que le tengas un valor personal, ¿Qué nos trajiste?

Nacho: Traje esta cadenita que la uso todos los días en realidad, tiene más de 100 años la cadena, era de mi bisabuelo, era de un reloj de bolsillo. La medalla es del bautismo de mi papá, tiene más de 60 años. Atrás dice “San Jorge, protege a Jorge”, y yo me llamo Jorge, mi papá también y mi abuelo.

RA: Una charla pendiente

Nacho: Con mis abuelos, pero ya no se puede dar, me hubiese gustado hablar con ellos

RA: Amor o dinero

Nacho: La combinación es importante, no creo en esas parejas que viven de la irresponsabilidad y creen que todo se va solucionar con amor

RA: Rugby o pesca

Nacho: Rugby

RA: ¿Te hubiera gustado ser Puma?

Nacho: Me hubiese gustado, fue una de mis frustraciones, tuve una lesión crónica a los 19 años cuando volví del mundial, nunca más me recuperé

RA: ¿Quién es Dios, cómo te conectas con esa idea?

Nacho: Lo tengo en cuenta todo el tiempo, en todas mis decisiones todos los días

RA: Tu mayor miedo

Nacho: Que le pase algo a mi hijo

RA: Tu mayor satisfacción

Nacho: Haber sido papá, es la etapa que estoy disfrutando este año