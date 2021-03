Tartagal: El nuevo gerente del Hospital aseguró que buscarán brindar calidad

Fue este viernes cuando se conoció la orden publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante la cual se despidió de su cargo como gerente del hospital de Tartagal al doctor Juan López, asignando en su reemplazo al doctor Santiago Payo.

Al respecto y en diálogo con el medio VideoTar, el doctor Payo se manifestó sobre su designación al frente del nosocomio tartagalense, señalando que en vista de tal decisión se encuentra “trabajando en la organización de todos los temas de agenda para la asunción el lunes”.

Del mismo modo remarcó que la cuestión de la gerencia del hospital es “un tema que lo viene maneando el ministro (Juan José Esteban) desde hace tiempo ya, es una decisión ministerial avalado por el gobernador, vamos a asumir el día lunes y trabajar” con todas las áreas.

Payo contó que hasta el momento no tuvo posibilidad de conversar con el gobernador ni tampoco con el doctor López. “He tenido diálogos en otros momentos pero hoy (por le viernes) no he podido hablar, ya nos juntaremos seguramente en algún momento”, se sinceró.

No obstante aseveró que el ministro Esteban “me ha manifestó todo el apoyo para la gestión, el ordenamiento de los servicios en el hospital, para brindar un servicio de calidad y eso es lo que necesita en estos momentos, una política para cambiar las cosas en el hospital para que salga adelante”.

En cuanto al tema de los pacientes oncológicos, dijo que “hemos tenido momentos de diálogos, soy un conocedor profundo del tema y por eso nos vamos a poner al servicio de ellos, ayudarlos en lo que podamos”.