Gambetta consideró que “Salta es una ciudad muy compleja”

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad, José Luis Gambetta, estuvo en el programa Política & Gestión y dialogó sobre el futuro de la capital salteña y el desafío que tienen adelante con la intendencia.

“Salta es una ciudad muy compleja, con un crecimiento absolutamente caótico y problemas estructurales importantes, una ciudad diseñada para andar en carro y ahora tenemos la capacidad per cápita de autos más grande del norte”, explicó.

“Se está trabajando en conseguir financiamiento para obras de infraestructura importante. Nos hemos convertido en una ciudad turística entonces tenemos que compatibilizar lo bueno del turismo, lo colonial, lo antiguo, la gastronomía, con una Salta moderna”, dijo el funcionario.

El lema de esta intendencia es “La hora de los barrios”, queriendo llevar mejoras a toda la capital salteña y no sólo al centro. En las periferias de la ciudad hay mucha pobreza, desigualdad y muchos barrios viven sin agua potable. “Nosotros tenemos un auténtico desafío que es hacer funcionar los CICs para que se produzca la famosa descentralización municipal. Eso va a darle vida a los barrios”, aseguró Gambetta.

Por otro lado, habló de la preocupación por el tema de los sueldos, algo que está pasando en todos los municipios salteños y la capital no es la excepción. El gobierno provincial arregló una suba de sueldos además de un bono de $10.000, esto llevó a que en los municipios, los sindicatos y gremios de los trabajadores municipales exijan lo mismo. “El tema de los sueldos es un tema urgente que hay que solucionario, pero he sido muy claro con los gremios y sindicatos, hay que compatibilizar el accionar municipal con los sueldos, porque si destinamos el 100% del presupuesto a sueldos, no estamos cumpliendo con las necesidades de la ciudad y traicionamos al vecino que aporta”, sostuvo el secretario.

Para finalizar, habló de lo que siempre se habla en la capital: los baches. “Hay que incrementar los frentes de obra, no es un tema nuevo. A pesar de que estamos trabajando, con lluvia no se puede trabajar, es tirar plata”, concretó.