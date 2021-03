Reforma constitucional: “Si me llaman, allí estaremos”

El 4 de julio es la fecha para elegir 60 convencionales constituyentes que trabajarán en las reformas de numerosos artículos de la Constitución de Salta. Sin embargo, nada se sabe sobre cómo están trabajando los partidos políticos para definir sus candidatos. El procurador general, Abel Cornejo adelantó en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 por Somos Salta Jujuy) que si le ofrecieran ser candidato lo sería.

“Si me ofreciesen, como no, es lo único que puedo ser, después estoy impedido para todo. No lo digo por vanidad, hay dos cosas que me pase estudiando mi vida entera, es derecho penal y constitucional. Soy autor de la Constitución comentada de Salta, si me ofreciesen obviamente por supuesto que me gustaría estar” indicó Cornejo.

Explicó que no es necesario estar afiliado a un partido político y que la reforma de la Constitución de Salta “es una cuestión exclusivamente técnica y de acierto de redacción en la norma”. Cornejo aseguró que una coma en la redacción puede cambiar la historia y por eso la importancia de quienes vayan a ser los constituyentes, “y que pueda ser una discusión técnica al margen de las cuestiones políticas. Si me llaman, allí estaremos”.

Previamente, el Procurador General de Salta adelantó en Sin Vueltas de InformateSalta su falta de acuerdo con la inamovilidad de los jueces. “Creo que por el poder que tiene la Corte de Justicia de Salta es superior a diferencia de otros tribunales supremos del país, lo mejor sería que los jueces de Salta tuviesen un mandato acotado, eso será en la convención discutible, si durarán 15 años. Hay un proyecto interesante, que los jueces tengan 50 años para entrar y se puedan ir con edad jubilatoria”.

“Con la perpetuidad nunca estuve de acuerdo, sí con otros aspectos como el tema de la limitación de los mandatos que tiene la reforma. Me parece un acierto absoluto y esta fuera de toda decisión”.

Finalmente, Cornejo consideró que la independencia pasa por la buena selección de los jueces que se haga. “Yo siempre doy un ejemplo, si eso fuera así Comodoro Py, seria uno de los mejores tribunales del mundo y mire lo que es”.

“Creo que honrar los mandatos constitucionales es parte también de lo que se esta proponiendo de los acortamientos de los mandatos, y el impedimento de las reelecciones indefinidas será de enorme avance en la consolidación de la Constitución de Salta, y vamos a ser una provincia que a nivel país va a tener su impacto”.