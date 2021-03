Salta Basket sumó otra victoria al hilo y busca mantener la buena racha

Salta Basket volvió a la cancha del Delmi este domingo por la noche para enfrentar a Tiro Federal de Morteros (de Córdoba) quedándose con la victoria por 97-93 en tiempo extra, luego de un partido para el infarto que había empatado en 82 tantos al terminar los cuatro tiempos.

El conjunto “infernal” abrió los dos primeros cuartos con bombas desde los 6,75 metros para que las redes empezaran a arder en la noche norteña. El salteño Facundo Arias Binda se encargó de ser el autor de sendas jugadas. Los dirigidos por el bahiense José Luis Pisani llegaron de inmejorable forma con tres triunfos al hilo.

El equipo cordobés aprovechó un parcial de 5-0 promediando la mitad del último cuarto para sacar una leve y esperanzadora ventaja de cinco puntos. Brecha que se estiró a seis tras una falta y un simple convertido. Sin embargo, Pedano quemó las redes para poner a tres al equipo local (77-74), a falta de 2:45 para el final.

#LigaArgentina Vaaammooss que manera de sufrir, después de un tiempo extra (82-82) Los Infernales metieron otro enorme triunfo para sumar el cuarto triunfo al hilo y el tercero en el Delmi. Fue 97-93 ante @TiroFDMorteros, hoy lunes Salta recibe a @CentralOlimpico #VamosInfernales pic.twitter.com/fGTXuZscVX — Salta Basket (@SaltaBasket) March 15, 2021

Presión arriba para que Salta recupere rápidamente la americana. En la zona pintada Coimbra se encargó de encestar y Los Infernales quedaban abajo por la mínima (77-76), restaban 1:50 para el final. En la acción siguiente el carioca convirtió dos simples para poner arriba al equipo. Pero Tiro lejos estuvo de quedarse, por el contrario Kelly sacó la cara en esa recta final y el partido pasó a un plano cardíaco.

Con bajos porcentajes desde la línea de simples, el capitán infernal, Nicolás Zurschmitten, metió dos trascendentales para empatar en 82 y mandar el partido a suplementario. Tiempo extra donde el armador infernal siguió al rojo vivo rompiendo defensas y dejando la anaranjada en bandeja.

A esas buenas acciones se sumó una bomba de Cardo y todo parecía encaminarse al cierre ganador pero los cordobeses lucharon hasta el final y una vez más la incertidumbre se instaló en la atmósfera del Delmi. Dudas que se terminaron de despejar tras un recupero de Cardo y simples convertidos que signaron una nueva victoria infernal, la cuarta al hilo para seguir en franco ascenso.

Fecha 4 - Lunes 15

16.30 Riachuelo vs Independiente BBC

19.00 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

21.30 Salta Basket vs Central de Ceres

Libre: Tiro Federal

Fecha 5 - Miércoles 17

16.30 Independiente BBC vs Central de Ceres

19.00 Villa San Martín vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Riachuelo

Libre: Estudiantes (T)