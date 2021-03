Búsqueda de Maia: “Todavía no nos confirmaron nada”

Sigue la búsqueda de Maia, la pequeña que lleva casi 3 días desaparecida en la provincia de Buenos Aires, la cual fue raptada por la pareja de su mamá, un cartonero quien tiene antecedentes y denuncias por abuso sexual.

En ese sentido, pasadas las 8.15 de la mañana de este jueves comenzó a circular la información respecto a que habrían encontrado con vida a la pequeña, sin una confirmación oficial por parte de las autoridades porteñas o las fuerzas de seguridad que están participando en los operativos de búsqueda.







Conocida la noticia, familiares de Maia salieron a hablar con los medios para decir que aún no les confirmaron el hallazgo con vida de la niña. “Todavía no nos confirmaron nada, no llamaron a nadie, no tenemos llamado de ninguna fuerza policial”, aseveraron a los medios.

En cuanto a los movimientos que había en la casa de la madre, dijeron que eran personas que fueron a preguntar si era verdad el hallazgo. “Todavía no nos dijeron nada”, repitieron. “Solo sabemos lo que nos dicen los medios, nos dan a un poquito de esperanza, no las vamos a perder”, recalcaron para concluir.