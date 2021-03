Duro cruce entre dos concejales por la falta de atención en ANSES

En la última sesión del Concejo Deliberante, los ediles capitalinos siguieron con cuestionamientos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la falta de atención que se está dando en Salta.

A su turno, la concejal Romina Arroyo, indicó que valora la visita que hizo su delegado, Marcos Vera, al recinto sin embargo criticó con dureza el proceder deficiente de un organismo tan importante para los ciudadanos.

“La ANSES es un desastre, la atención es tan desastrosa que perjudica a todos los sectores pero lo peor de todo a los más vulnerables. A la Nación no le interesa Salta ni los salteños”, manifestó.

Tras su alocución, tomó la palabra su par, Laura García, quien defendió enfáticamente al Gobierno Nacional de los dichos de su compañera. “Desde el primer día que asumió este gobierno nacional, popular, si hay algo que valorar es el federalismo que han llevado a cabo y Salta no es la excepción. No por culpa de los funcionarios que no funcionan, vamos a responsabilizar al ejecutivo que corresponda”, retrucó.