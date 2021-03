ANSES impide a un salteño jubilarse: trabajó toda su vida y no le reconocen los años de servicio

Los reclamos contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) parecen no tener fin. Ahora, Oscar Yurquina, un salteño de 66 años, denuncia que le impiden la jubilación, pese a cumplir con todos los requisitos. Para colmo, por la falta de atención, no consigue turno ni comunicarse con nadie.

En diálogo con InformateSalta, el hombre contó que presentó los papeles del 29 de octubre de 2019 y al ingresar a la página del organismo en junio del 2020 se dio con la novedad de que el expediente tenía fallo desfavorable.

“El ANSES tiene 45 días para que me notifique, no me notificó, pasó julio, agosto y en el mes de septiembre empecé a caminar y ver la forma de porque había sido ese fallo. Estaba archivado ya el expediente”, dijo.

En este sentido, en diciembre decidió hacer una consulta a un abogado previsional, el que le indicó que el rechazo podría ser por dos razones: no tener la edad (cosa que si cumplía) o no le tomaron todos los años de servicio, que fue lo que sucedió.

“Hicimos un recurso de revisión, sin haber sido notificado, en enero me dicen que no corresponde ese recurso porque estaba fuera de los plazos porque no recibieron nada personalmente. Pero no reciben a nadie, no dan turnos, no se puede ni hablar por teléfono”, expresó.

Según la documentación que mostró a este medio, le reconocen solo 5 años de servicio de 1985 a 1989, los años anteriores y posteriores no. “Hay una resolución que dice que si el ANSES tiene el 25% de mis aportes, me tendría que reconocer toda la certificación de servicio presentado. No hicieron ni lo uno ni lo otro. La certificación de servicio no va a faltar a la verdad”, manifestó.