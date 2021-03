El Colegio de Psicopedagogos negó problemas en sus elecciones: "Se hizo bajo ley"

Días atrás InformateSalta se hizo eco de una protesta realizada frente al Colegio de Psicopedagogos por parte de algunos profesionales, los cuales reclamaron irregularidades en los procesos eleccionarios internos, obstáculos para la participación y criticando la gestión actual.

Al respecto este medio se comunicó con Viviana Bazán, presidenta actual del Colegio quien negó las acusaciones, explicando cómo fue el marco normativo que se aplicó en las elecciones y lamentando el desprestigio que se le está dando a la institución.

Según contó, se convocó a elección para la conducción del colegio con la presentación de listas en marzo, donde se anotaron dos, una oficial y otra opositora. En el periodo de tacha el Tribunal Electoral informa que ambas debían hacer modificaciones. “Desde el Colegio hacemos las salvedades pero desde la otra lista no, tenían varias irregularidades, estaban debiendo o no tenían los 5 años para ser candidatos conforme dice la ley”, explicó.

“Nos sostenemos por un reglamento, por una ley y debemos cumplirla”



A esto Bazán recalcó que no modificaron los candidatos a presidente y vice, que no reunían las condiciones por antigüedad, “había algunas pretensiones de excepciones y no podíamos hacerlas porque había que cumplir la ley; de ahí el descontento de esta lista que comenzó a hablar y defenestrar a la institución”, lamentó a InformateSalta.

La presidenta subrayó que todo el acto eleccionario “se acaparó en el marco normativo de la ley, hubo un tribunal electoral, apoderados, sé que del otro lado hubo abogados, entonces no sé por qué no los asesoraron, esto ya es una cuestión de ellos porque aquí todo fue transparente, era la primera vez que se presentaba una lista y eso era bueno”, manifestó para concluir.

“Pueden estar de acuerdo o no con la gestión, pero eso se habla en asamblea y esta señora jamás participó en una, jamás hizo una presentación, escucharla da cuenta de una desinformación única”