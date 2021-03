Un año del refugio municipal: “Estamos bien, es un lugar de armonía”

Así lo manifestó uno de los hombres que alberga el refugio de calle Buenos Aires al 930, que abrió sus puertas el año pasado como una alternativa para refugiar a personas en el marco de la pandemia del coronavirus, asistiendo a personas en situación de calle.

InformateSalta visitó el lugar y dialogó con Santiago Lynch, secretario de Desarrollo Humano, quien manifestó su alegría de que el espacio continúe abierto y siga consolidándose, “buscando ser cada día más sustentable, buscando ser una opción de reinserción de las personas que pasan por acá”.

El funcionario indicó que el refugio lleva albergando a 47 personas, “11 personas lograron reinsertarse, 13 están viviendo actualmente y 4 de ellas están hace un año. Esto siempre fue pensado como algo temporal pero la pandemia sigue, el aislamiento sigue vigente”.

Afortunadamente ninguna de las personas que trabajan o que están albergadas se contagió. Los residentes reciben los 4 alimentos básicos: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Además, disfrutan de actividades recreativas y cada uno ayuda a mantener el orden, la limpieza y con la cocina.

“Es un lugar tranquilo, estamos protegidos, bien atendidos, todos colaboramos, nos llevamos bien, la comida es buena. Me gustaría poder conseguir un trabajo, un trabajo estable, por la edad no nos dan trabajo. Ahora también es difícil por la pandemia”, dijo Oscar, uno de los hombres que vive allí hace tres meses.

Humberto contó que está allí hace un año. “Yo más que nada tengo un problema habitacional. Yo estoy bien con mi señora y mis hijos, pero a raíz de la pandemia no pudimos pagar más el alquiler. Mi mujer y mis hijos están en la casa de mi cuñada. Siempre estoy pendiente de ellos y ayudándolas en todo lo que necesitan. Yo me dedico a la fotografía, pero al estar cerradas las iglesias, las escuelas, no pude continuar con mi trabajo”, relató.