Una docente agredió a una joven en la localidad de El Tala

Anoche, en el Complejo Deportivo Municipal de la localidad de El Tala, una docente agredió a una menor.

Una profesora de educación física golpeó a una menor de edad en el complejo deportivo de la localidad taleña, el profesor a cargo del complejo es tío de la agresora y no intervino en el momento que sucedió la agresión, nos expresó el hermano mayor de la víctima también docente.

"Está señorita es violenta, no es la primera denuncia que tiene por hechos similares. Mi hermana aún no tiene en claro porque sucedieron los hechos sólo que le dijo “que hablás de mí”, comentó a nuestra Redacción, Hugo Ignacio Flores, también profesor de Educación Física.

Layla Rodas es el nombre de la profesora que, según manifiesta la denuncia radicada en la comisaría local, la llamó para un costado y comenzó a proferirles insultos, luego la empujó y golpeó sin dejar de amenazar a la joven.

“Siendo los motivos que sean, no hay justificativo alguno para el accionar de una profesional que el día de mañana estará a cargo de niños menores en escuelas, colegios, etc. En manos de quién caerán los chicos... Yo también soy docente y se cómo se debe actuar. Realmente no se entiende el accionar de una profesional y más aún con la edad que tiene.”, agregó el hermano de la víctima.

“Imagínese que mi hermana lloró toda la noche, ahora tiene miedo de ir al complejo deportivo y de salir sola a la calle”, finalizó Flores.

Asimismo, Flores nos adjuntó la foto y copia de la denuncia.