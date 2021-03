Un chico le declaró su amor a una amiga y la respuesta es viral

Un joven le declaró su amor a una amiga y lejos de recibir la respuesta esperada pasó todo lo contrario. El joven hizo una captura de pantalla que se hizo viral en todas las redes sociales.

El usuario de Twitter @GusCGE_22 estaba esperando el momento indicado para confesarle su amor a su amiga pero no se animaba. “Digamos que me gusta una chica y no se como decirle, ¿qué puedo hacer?”, comienza el chat que mostró el adolescente.

Al recibir el mensaje la chica le explicó que era la menos indicada para ayudarlo ya que no sabía qué decirle. Luego, le recomendó que le escribiera de la forma “más natural” posible.

Fue en ese instante cuando el joven decidió declararle su amor. Acto seguido, escribió: “La verdad no sé cómo decirte esto, hasta tuve que pedirle ayuda a una amiga”.



Y agregó: “Estoy nervioso, pero es necesario que lo sepa, lo cierto es que me gustas”. Lo increíble fue la respuesta de la joven, que entendió que le estaba mostrando el mensaje que le enviaría luego a otra persona.

“Exacto, ahí va, mandalo”, le respondió con naturalidad.

Lejos de ocultar lo que le había ocurrido, publicó todo en su Twitter y miles de usuarios se animaron a darle aliento.