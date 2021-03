Impuesto a las Ganancias: ¿Por qué no votaron los diputados Cornejo y Godoy?

En una maratónica sesión, los diputados nacionales dieron media sanción al proyecto de Ley que propone, entre otros puntos, modificaciones en el piso del Impuesto a las Ganancias. Por Salta, hubo dos ausencias, la de Lucas Godoy y Virginia Cornejo.

En los estudios de CNN Salta 94.7, la diputada explicó cuáles fueron los motivos por los que estuvieron ausentes ambos al momento de la votación. “No estuve presente por problemas de salud, Lucas Godoy no estaba presente porque estaba tomando un avión hacia Salta. No es que uno no está presente es que después de una maratónica sesión, de casi 24 horas, cada uno puede llegar a tener sus propios inconvenientes”, dijo.

En este sentido, destacó que por sus problemas estaba descontada del sistema y apuntó contra Sergio Massa, quien aun sabiendo que ella estaba ausente la nombró en la sesión. “Si uno no está es por algo y Sergio Massa en una manera de degradación política hace el llamado a las personas cuando no le corresponde y esto lo voy a plantear en la Cámara. Se sienta denostando a las personas”, disparó.

Asimismo, indicó que durante las sesiones de tan larga duración, no es humanamente posible estar conectados constantemente. “Un presidente de la Cámara que se levanta, que se va, que es reemplazado constantemente, que poco lo vemos sentado frente al estrado, menos derecho tiene a referirse mal ante los demás diputados”, manifestó.

Sobre el proyecto, aseguró estar de acuerdo con que llegue un alivio a quienes cobran un sueldo y sufren el descuento. “Desde mi espacio político estamos totalmente de acuerdo que esto suceda, pero tengo que dejar en claro también que desde mi espacio vemos también muchísimas anormalidades”.

Cornejo aseveró que los grandes gremios se verán beneficiados por las reformas. “Hasta 300 mil pesos que cobren en distintos disfraces que se hacen, por ejemplo, lo que son los bonos de productividad, son disfraces al salario. Ellos van a poder hasta 300 mil pesos no pagar el Impuesto a las Ganancias”.