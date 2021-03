Carlos Saravia: “Transnoa presta el servicio bajo una falta crónica de inversión y control”

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, participó virtualmente de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para tratar aumentos en las tarifas de Transnoa y Transnea.

En claros términos, se opuso a la solicitud de aumento de la empresa al argumentar las dificultades que se presentan en Salta ante un servicio que durante los últimos años vio incrementar las incidencias, sobre todo en el norte de la provincia.

“Tenemos información estadística donde advertimos que en el último año y medio subió del 3 % al 20% el nivel de deficiencia en la prestación”, manifestó el funcionario.

En este contexto, agregó que: “Consideramos que en el norte provincial existe un faltante de obras que, sin estos trabajos, estamos en un estado de precariedad de prestación del servicio”. Justamente, explicó que en términos de prestación hay cuatro departamentos que viven una situación desesperante: Orán, San Martín, Rivadavia y Anta.

El presidente del EnReSP reveló que ante la falta de respuestas de Transnoa, vienen realizando presentaciones ante le ENRE y hasta se pensó en judicializar las actuaciones para en definitiva, encontrar soluciones a los inconvenientes que producen los incidentes de la transportista.

“En los últimos años no se advierten tareas ni de mantenimiento tales cómo el desmalezado de las líneas, donde se producen incendios y quemas de pastizales que no son fortuitos como invoca la empresa. Si Transnoa no hace ese trabajo tiene responsabilidad en las fallas del servicio”, sentenció.

Ante las incidencias provocadas por la empresa transportista, explica Saravia, los usuarios se quedan con una sensación de impunidad o que sus reclamos no son materia de investigación ni de prevención ante futuros problemas que puedan tener.

Para finalizar su participación, Saravia reiteró la oposición a un incremento en la tarifa, puso a disposición las estadísticas sobre las incidencias provocadas por Transnoa y solicitó al Organismo Nacional se realicen auditorias permanentes sobre la transportista.