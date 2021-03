COVID-19: un centro de testeo funcionará en la sede de PARES

El centro de testeo que funciona actualmente en el Parque Bicentenario, en la zona norte de la ciudad, se trasladará a la sede del partido político PARES, ubicada en calle Rivadavia 453, donde comenzará a funcionar desde este jueves, 1° de abril.

En diálogo con InformateSalta, uno de los secretarios del partido, Federico Hanne, contó que las instalaciones ya habían sido puestas a disposición de la Provincia el año pasado, durante el pico de la pandemia, pero en ese momento no prosperó.

“Ahora el doctor Esteban se comunicó con Cristina Fiore, la presidenta del partido, cuando empieza la organización previa de esta segunda ola o del rebrote para ver si todavía estaba a disposición, lo que fue confirmado. Recorrieron el partido y nos informaron ayer que se había dispuesto hacer un centro”, dijo.

En este sentido, destacó entre los principales objetivos la necesidad de descomprimir el Centro de Convenciones de Limache como así también de ampliar la cantidad de testeos. Además, al ser una ubicación céntrica, ofrece mayor comodidad a quienes requieran un test de COVID-19.

Asimismo, detalló que la sede va a cederle sus instalaciones a la provincia para que funcione una unidad de testeos. “Un partido político, si no está a disposición de la sociedad, no tiene ningún sentido de ser, entonces es que se tomó esta decisión. Y no solo la sede, sino en todo lo que se pueda colaborar, hemos tomado la decisión de acompañar la gestión de la pandemia”, expresó.