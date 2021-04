Instan a los partidos que formaron el Frente con Gustavo Sáenz a seguir unidos

Por medio de una Carta Abierta, el ministro de Gobierno Ricardo Villada, pidió a los dirigentes del frente conformado hace dos años y que llevó al poder a Gustavo Sáenz a mantener la unidad para las elecciones de julio y criticó a los que hacen oposición desde la comodidad.

Esto dice la Carta abierta:

A los dirigentes del frente Saenz Gobernador:

Todavía no han transcurrido dos años desde aquel siete de agosto de 2019 en que catorce partidos políticos y una veintena de agrupaciones municipales decidimos constituir un frente político para participar de las elecciones provinciales en las que se elegiría el próximo gobernador de la provincia, luego de los 12 años de gestión de Juan Manuel Urtubey.



Los dirigentes de los partidos PAIS, Primero Salta, Frente Plural, PRO, FE, Salta nos Une, Propuesta Salteña, Conservador Popular, Todos por Salta, Autonomista, Salta Federal, Unión Victoria Popular, Frente Salteño y Memoria y Movilización anunciábamos nuestra decisión expresando “que habíamos dejado de lado las diferencias para concentrarnos en combatir a nuestros reales enemigos: la pobreza, la desocupación, la desnutrición infantil, la falta de oportunidades para los jóvenes… afrontar el enorme desafío de recuperar los valores de la familia, mejorar la educación, la salud, generar trabajo…”, y nos propusimos llevar adelante el proyecto que le dé a Salta un nuevo rumbo.



Le dijimos a cada salteño aquel día: “tenemos un interés superior a los odios, los rencores y las diferencias políticas… Nos une el amor por Salta y la firme decisión de que vamos a sacar adelante a esta provincia postergada”.



Ese mensaje de dirigentes que supieron dejar de lado las diferencias para trabajar por Salta, pronto se hizo carne en el pueblo salteño, y el resultado de las elecciones fue contundente: Gustavo Sáenz fue elegido gobernador y muchos dirigentes de nuestro espacio fueron electos intendentes a lo largo y ancho de nuestra provincia; en municipios como: Embarcación, Pichanal, Oran, Hipólito Irigoyen, Güemes, Quebrachal, Lajitas, Cerrillos, La Merced, Quijano, Iruya, La Viña, Coronel Moldes, Vaqueros, San Lorenzo, Cachi y hasta en el mismo municipio capital.



Nos tocó gobernar en pandemia y pese a eso el fruto del trabajo y de la gestión del gobernador ha sido muy importante. Hoy tenemos una Salta de pie con un sistema de salud fortalecido, llevando adelante una importante cantidad de obras y adoptando medidas para generar trabajo y más oportunidades; tal como lo ha señalado el gobernador en su detallado discurso del pasado 01 de abril.



Es imprescindible seguir adelante con la misma convicción, el mismo compromiso, bajo la conducción de Gustavo y cumpliendo con cada promesa que le hiciéramos a nuestros hermanos salteños; como aquella tan importante de reformar la constitución para terminar con los mandatos eternos.

No debemos dejarnos dividir como pretenden aquellos dirigentes que olvidaron su compromiso de dejar de lado las diferencias para trabajar unidos por Salta. Hoy les resulta mas cómodo jugar el rol de opositores especulando que, tras esa fachada, podrán conseguir más votos.

Creen, que dada la compleja situación que vive el país y el mundo que nos mantiene en vilo permanente, les conviene hacerles el juego a quienes critican siempre todo lo que hace el gobierno provincial a la espera de captar el llamado “voto bronca”.



No puede haber especulaciones frente a tanto sufrimiento de hermanos que hoy reclaman techo, trabajo y bienestar. Es hora de seguir adelante en la senda que marcó Gustavo Sáenz con su claro mensaje “no pregunto de donde vienen sino a donde van…”; sumando a todos los que quieran trabajar por Salta. Pues no hay otra manera de progresar, de superar la adversidad, más que trabajando todos juntos dejando de lado los intereses particulares y las mezquindades.



Sabemos que los problemas que enfrentamos desde hace muchos años son profundos y no se resolverán de un día para el otro. Por eso hay que seguir unidos, para transformar la realidad de nuestra provincia, para lograr que Salta sea una tierra de oportunidades para nosotros y para nuestros hijos. Para hacer realidad una Salta próspera productiva, justa, equitativa y solidaria.



Comenzó el mes abril, un mes en el que habrá que tomar decisiones, no mas especulaciones.



¡Hay un rumbo claro y una misión que cumplir!



Por: Ricardo Villada