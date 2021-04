Huelga en la Legislatura: Pueblos Originarios piden ser reconocidos por el Estado provincial

En horas de la mañana, representantes de distintos pueblos originarios se manifestaron pacíficamente frente a la Legislatura provincial para reclamar que la Cámara de Diputados de la provincia dé tratamiento al proyecto de reforma de la ley 7121 para reconocer oficialmente a los pueblos Lules, Weenhayek, Atacama y Iogys.

Uno de los voceros, Víctor Cruz, dialogó con InformateSalta y señaló que son más de 16 comunidades las que están ubicadas a lo largo de la Quebrada del Toro. “Pedimos un reconocimiento al Estado provincial mediante un proyecto de ley de la 7121 para que seamos parte, como pueblos, junto a otros cuatro pueblos más”, manifestó.

La iniciativa, de autoría del senador provincial Walter Cruz, del Pueblo Kolla, obtuvo media sanción en el Senado en diciembre de 2019 y desde entonces espera tratamiento en Diputados. La ley 7121, de creación del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), reconoce la existencia solo de nueve pueblos indígenas en el territorio provincial, Kolla, Wichí, Qom, Diaguita, Chorote, Chané, Chulupí, Guaraní y Tapiete. Desde hace años los otros pueblos vienen reclamando el reconocimiento oficial.

“Vinimos hasta acá porque sabíamos que hoy sesionan y que iban a tratar la ley, pero ahora nos avisan que no la van a tratar, vamos a ver si nos pueden recibir los legisladores. Le vamos a presentar un petitorio al presidente de la Cámara. La provincia reconoce a 9 pueblos pero somos más de 14 los pueblos originarios, no hay voluntad política para los pueblos que no estamos reconocidos", señaló Víctor Cruz.